TUTTI SU! Buon compleanno Claudio: cosa c'è dietro alla magia del film sui concerti di Claudio Baglioni a Caracalla

TUTTI SU! Buon compleanno Claudio è dedicato ai concerti dell'estate 2022 di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla. Nelle sale il 15,16 e 17 maggio, il film non sarebbe stato possibile senza la regia di Duccio Forzano. Dietro ai concerti, veri e propri spettacoli multidisciplinari, c'è invece il genio di Giuliano Peparini.

Più che un film concerto, TUTTI SU! Buon compleanno Claudio è la celebrazione di un rito collettivo, di un grande spettacolo in cui si fondono diverse discipline, tanto nei suoni quanto nei contenuti.

Non siamo nemmeno in presenza di un documentario con le classiche incursioni nel backstage e le interviste di rito. Più che di un film-evento, allora, sarebbe più corretto parlare di un film su un evento, che nella splendida cornice delle Terme di Caracalla, a Roma, ha ospitato sul palco diversi performer, che danzando hanno raccontato storie, mentre giochi di luce invadevano il teatro a scena aperta e un'orchestra e un coro accompagnavano Claudio Baglioni, che ha cantato le sue canzoni più belle: dagli evergreen degli anni '70 fino a Dodici note.

A partire da oggi, 15 maggio, e poi il 16 e 17 TUTTI SU! Buon compleanno Claudio è nelle nostre sale. Claudio Baglioni è molto orgoglioso di questo progetto e con lui Giuliano Peparini e Duccio Forzano. Il primo si è occupato della direzione artistica e della regia teatrale dei concerti, mentre al secondo dobbiamo la video-regia. Entrambi hanno accompagnato Baglioni alla presentazione alla stampa di TUTTI SU! Buon compleanno Claudio, e il primo a parlare è stato Peparini, che ha detto:

Le sonorità di Claudio mi accompagnano da quando sono piccolo, quindi sono diventate veramente una sorta di preghiera che conosco a memoria. Ogni volta cerco di vedere in che modo reinterpretarle. Come succede quando un pezzo di Claudio viene riorchestrato, noi abbiamo cercato un altro colore. Questa volta avevamo veramente voglia di fare qualcosa che fosse legato a individui precisi, quindi siamo partiti dai performer, che dovevano essere dodici perché c'erano dodici note. Erano molto diversi l'uno dall'altro, ed è stato un vantaggio. Tornando alle sonorità di Claudio, lui ha un modo di scrivere estremamente melodico, talmente vario e vasto che non capita mai di dire: 'E adesso come vado a interpretare questa musica, questo ritmo?'. Io lavoro tantissimo con i testi, e i suoi testi raccontano una storia, e io non faccio altro che dare vita a questa storia.

Qualcuno ha domandato invece a Duccio Forzano quale chiave registica gli sembrasse più efficace per restituire il racconto di uno spettacolo tanto complesso. Ecco la sua risposta:

Innanzitutto il rispetto del racconto stesso e di ciò che accadeva sul palco, e poi una sinergia con Claudio e con Giuliano per riuscire a narrare, un'inquadratura dopo l’altra, una storia. La difficoltà di raccontare qualcosa in televisione o nel cinema è che lo spettatore vede una cosa alla volta, mentre sul palco ne succedono altre contemporaneamente, e quindi è qui che entra in gioco la sinergia con gli artisti.

Poi Forzano è entrato nel dettaglio e ha parlato dello straordinario lavoro che ha fatto insieme alla sua squadra:

Le macchine da presa erano quattordici, la difficoltà maggiore è stata il luogo, nel senso che Claudio, per fortuna o purtroppo, fa sempre il tutto esaurito, e quindi le telecamere non possono stare molto vicine al palco. Insomma siamo stati costretti a usare delle macchine da presa con ottiche molto spinte, praticamente quelle che si utilizzano nel calcio, in più il pubblico non stava mai fermo, ha ballato dall'inizio alla fine, e perciò abbiamo dovuto lavorare in post produzione su una fastidiosa vibrazione delle telecamere. Per quel che riguarda la regia, il racconto di ripresa è stato fatto pensando a un montaggio futuro: non sapevamo cosa sarebbe accaduto, ma sicuramente dovevamo muoverci in maniera diversa dal solito. Quando facciamo delle dirette, decido la telecamera in base a ciò che abbiamo provato. Qui, avendo sul palco i performer, il coro e i musicisti, la vera sfida era riuscire a trovare un dosaggio che accontentasse tutti, tanto è vero che Claudio si è messo al servizio dello spettacolo. Spesso Claudio canta e non si vede, perché stiamo raccontando quello che lui sta cantando. La scelta era fra "vedo Claudio che canta" oppure "vedo quello che Claudio canta". Ed è qui che ci è venuta l'idea di dare al pubblico ciò che in quel momento per 1000 motivi non aveva visto. Mai come in questa situazione lo spettatore è regista di sé stesso, perché decide cosa guardare e cosa ascoltare, ma magari da un'altra parte accade qualcosa che lui non vede e che invece noi che facciamo le riprese dobbiamo riprendere, per poi regalarglielo quando lo rivedrà in una trasmissione televisiva in questa meravigliosa occasione al cinema.

Il prossimo progetto musicale di Claudio Baglioni si intitola A tutto cuore e partirà il 21 settembre a Roma allo Stadio Centrale del Foro Italico. Giuliano Peparini ha dato volentieri qualche anticipazione:

Ci saranno elaborate coreografie, ci saranno tantissime cose, ci stiamo lavorando. Stiamo ideando un palco diverso da quelli che abbiamo sfruttato fino ad oggi, perché saremo in verticale, e quindi la verticalità sarà la nostra linea guida. Il numero dei performer sarà più elevato rispetto a TUTTI SU! e lavoreremo anche con acrobati. Avremo delle parti aeree che magari non abbiamo sfruttato nel passato, e comunque abbiamo voglia di superare ciò che abbiamo fatto prima, e quindi desideriamo che A tutto cuore vada in una direzione veramente maestosa. Speriamo veramente di poter portare al pubblico qualcosa di nuovo e di sensazionale.

Manca un po' al 21 settembre, e un po' di più al giorno in cui A tutto cuore diventerà un film. Intanto al cinema c'è TUTTI SU! Buon compleanno Claudio, solo oggi, domani e dopodomani. Non perdetelo!