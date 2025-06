Trust: ecco il trailer italiano ufficiale del film con Sophie Turner

News Cinema

Nei cinema il 26 giugno con Eagle Pictures questo thriller psicologico che vede protagonista l'attrice nota per Il Trono di Spade. Ecco trailer e trama di Trust.

Arriverà nei cinema italiani il 26 giugno un thriller psicologico che vede protagonista assoluta Sophie Turner, l'attrice nota in tutto il mondo per la sua partecipazione alla serie Il Trono di Spade nel ruolo di Sansa Stark. Diretto dalla 34enne attrice e regista Carlson Young, e scritto da Gigi Levangie, Trust - questo il titolo - vede la Turner nel ruolo di una star di Hollywood che, travolta da uno scandalo, decide di sparire dalla circolazione per un po' e si rifugia in una baita sperduta. Lì però non troverà affatto la solitudine e la pace che stava cercando, tutto il contrario: tradita dall'uomo di cui si fidava ciecamente, la ragazza è costretta a giocare la partita più crudele: quella per la propria sopravvivenza, intrappolata in un luogo nel quale può nascondersi, ma dal quale non può scappare.

Nel cast di Trust ci sono anche Rhys Coiro, Billy Campbell,Peter Mensah, Forrest Goodluck, Gianni Paolo, Renata Vaca e Katey Sagal. Qui di seguito, trailer e poster italiani del film.

Trust: il trailer italiano ufficiale e il poster