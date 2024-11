Tremate, le streghe son tornate: ecco il trailer di Witches

News Cinema

Debutta il 22 novembre in streaming su MUBi questo bel documentario di Elizabeth Sankey che racconta delle delle connessioni inaspettate e avvincenti tra la salute mentale post-partum e la storia della rappresentazione delle streghe nella società occidentale e nella cultura popolare.

Sarà disponibile dal 22 novembre in streaming su MUBI un documentario molto atteso: si intitola Witches, lo ha diretto una regista di nome Elizabeth Sankey ed è descritto come "una profonda esplorazione delle connessioni inaspettate ma avvincenti tra la salute mentale post-partum e la storia della rappresentazione delle streghe nella società occidentale e nella cultura popolare".

Facendo riferimento al periodo che lei stessa ha trascorso in un reparto psichiatrico dopo la nascita del figlio, Sankey intreccia la narrazione personale con filmati storici e cinematografici: il suo film presenta interviste con professionisti del settore medico, pazienti e storici, offrendo una prospettiva sfaccettata su come le donne con problemi di salute mentale siano state stigmatizzate e fraintese nel corso del tempo e creando una “congrega" di donne per rivendicare le loro storie.

Witches è stato presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival 2024, in anteprima per il Regno Unito al London Film Festival 2024; ha ricevuto due candidature ai British Independent Film Awards 2024 (per il Raindance Maverick Award e come Miglior Documentario) e arriverà quindi ora in streaming su MUBI in anteprima per il pubblico italiano.

Ecco trailer e poster di Witches.