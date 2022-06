Trasformers Rise of the Beasts: ecco come saranno Optimus Primal e Bumblebee

News Cinema

Su un sito di fan della serie dei Transformers è apparsa un'immagine pubblicitaria dei mitici Bumblebee e Optimus Primal di Transformers: Rise of the Beasts. Li vedremo, insieme a robot e ad attori in carne e ossa nel giugno del 2023.

Per gli amanti della saga di Transformers è finalmente arrivata la prima immagine di due personaggi "meccanici" molto importanti: Bumblebee e Optimus Primal. Ma… di quale film della serie stiamo parlando? Di Transformers: Rise of the Beasts, o semplicemente Transformers 7 ovviamente, che segue i cinque Transformers che ben conosciamo e lo spin off Bumblebee. Negli USA uscirà il 9 giugno del 2023, quindi un anno dopo la data inizialmente prefissata.

Transformers Rise of the Beasts: un breve ripasso

Transformers: Rise of the Beasts è diretto da Steven Caple Jr. (regista di Creed 2) e ha per protagonisti Anthony Ramos e Dominique Fishback. Ci sarà poi la voce di Peter Cullen, che farà parlare Optimus Prime.

Ambientato nel 1994, il film seguirà di poco gli eventi di Bumblebee e si svolgerà prevalentemente a New York (a Brooklyn) e in parte in Perù. Per quanto riguarda i personaggi, ci saranno i Maximal, discendenti degli Autobot, i Predacon, discendenti dei Decepticon, e i Terrorcon, gruppo di Decepticon che si trasformano in bestie mitologiche. Il cattivo di turno sarà il loro leader Scourge. Troveremo poi un Optimus Prime diverso da quello che conoscevamo, insieme ad altri autobot come Mirage, che si trasforma in una porsche, e Arcee, un autobot donna che invece diventa una Ducati. Troveremo inoltre Nightbird, l'autobot ninja, e, come già detto, Bumblebee.

Per quanto riguarda la trama del film, sappiamo che Ramos interpreterà Noah, un ex-militare che abita a Brooklyn con la famiglia. E’ stato definito "un eroe imperfetto e vulnerabile che nella vita ha commesso degli errori ed è ansioso di redimersi con l'aiuto di Optimus Prime".

Ecco i nuovi Optimus Primal e Bumblebee

Se possiamo vedere come saranno in Transformers: Rise of the Beasts Optimus Primal e Bumblebee il merito è di un sito di fan dei Transformers che cerca di essere sempre sul pezzo. Sul suo account Twitter ha condiviso immagini promozionali dei due leader dei Maximal. Bumblebee è simile a come lo ricordiamo negli altri film della saga. Optimus Primal, ed è questa la cosa interessante, conserva il pelo, o meglio la pelliccia, da gorilla, perché un gorilla era in Beasts Wars. Il personaggio avrà la voce di Ron Perlman.