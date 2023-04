Transformers Il Risveglio: un attore dice che i fan dei vecchi Transformers adoreranno il film

News Cinema

Arrivano buone notizie su Transformers: Il Risveglio. Un componente del cast ha detto che l’atmosfera, il look e l’energia del film manderanno in delirio gli estimatori dei Trasformers degli inizi.

Torniamo a parlare di Transformers: Il Risveglio, il film che segue i cinque Transformers di Michael Bay e lo spin off Bumblebee. Inizialmente previsto per la fine della primavera del 2022, è stato spostato, come sapete, al 7 giugno 2023, e a dirigerlo ci ha pensato Steven Caple Jr., che poi è il regista di Creed II. State tranquilli, perché nessuno ne ha visto scene in anteprima se non il regista e gli attori, ed è proprio da uno di essi che arrivano ottime notizie sul nuovo capitolo della saga, che fino a non molto tempo fa chiamavamo Transformers: Rise of The Beasts.

Transformers Il Risveglio è meravigliosamente vintage

Nel corso di un'intervista rilasciata a un giornalista che è un grande fan dei Transformers e ha creato un canale youtube (The Alfonso Nation), un certo Jason Avalos avrebbe detto la sua su Transformers: Il Risveglio.

Avalos interpreta una guardia di sicurezza, un piccolo ruolo, dunque, che probabilmente gli avrà permesso di prendersi più di una pausa per guardarsi attorno. L'attore, da bambino, era un grande fan dei Transformers, e quindi parla con cognizione di causa e ci fidiamo del suo giudizio. Ecco cosa ha dichiarato:

Per come la vedo io, questo film ricorda i Transformers degli anni ’80 e ’90. Li ricorda, se non si conta la storia dei Biocombat, per l'atmosfera, l’energia, la comicità e la maniera in cui sono fatti i personaggi. Ciò che ha fatto l’eccezionale squadra degli addetti agli effetti speciali che lavora con Steve Caplan è la cosa più somigliante ai Transformers degli anni ’80 e ’90 che io abbia visto fino ad ora.

Ovviamente Jason Avalos si riferisce all'estetica del film, visto che tutti sono al corrente del fatto che la vicenda si svolge 7 anni dopo gli eventi di Bumblebee, e quindi nel 1994. I fan a cui l'attore allude, e che andranno in brodo di giuggiole, sono coloro che hanno goduto delle serie animate, la prima delle quali risale al 1984, mentre Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat, con cui Transformers: Il Risveglio ha a che fare, è del 1996.

Jason Avalos ha anche ammesso che, mentre era sul set, non riusciva a rendersi conto di quanto il film fosse ambizioso:

La cosa interessante è che è talmente ambizioso che non riesci a rendertene conto completamente. Solo quando avrò visto il film capirò se ho sbagliato o no. Ciò che alla gente sfugge è per me la parte più divertente: recitiamo. io vado là a lavorare e mi piace starci e dedicarmi a ciò che devo fare.

Transformers Il Risveglio: ricapitoliamo!

Transformers: Il Risveglio si svolgerà quasi interamente a New York (a Brooklyn) e per una parte in Perù. Troveremo un Optimus Prime diverso da quello che conoscevamo insieme ad altri autobot come Mirage, che si trasforma in una porsche, e Arcee, un autobot donna che invece diventa una Ducati. Troveremo anche Nightbird, l'autobot ninja, e Bumblebee. Ci saranno poi i Maximal, discendenti degli Autobot, i Predacon, discendenti dei Decepticon, e i Terrorcons, gruppo di Decepticon che si trasformano in bestie mitologiche. Il villain di turno sarà il loro leader Scourge. Ambientato nel 1994, il film seguirà di poco gli eventi di Bumblebee e si svolgerà prevalentemente a New York (a Brooklyn) e in parte in Perù.. Troveremo anche Nightbird, l'autobot ninja, e Bumblebee, e poi Airazor e Rinox.

Nel cast c'è Anthony Ramos nei panni di Noah, un ex-militare che abita a Brooklyn che qualcuno ha amato definire "un eroe imperfetto e vulnerabile che nella vita ha commesso degli errori ed è ansioso di redimersi con l'aiuto di Optimus Prime". Nel film recitano anche Dominique Fishback, che impersona una donna che lavora in un museo e studia reperti archeologici, e Luna Lauren Velez, che sarà la madre di Noah.