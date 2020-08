Transcendence, Johnny Depp e l'ombra di Christopher Nolan

News Cinema

Transcendence con Johnny Depp è un film di fantascienza patrocinato da Christopher Nolan e diretto da un suo fedele collaboratore.

Transcendence (2014) con Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Cillian Murphy e Morgan Freeman, è un film di fantascienza con ambizioni filosofiche, che arriva dalla scuderia di Christopher Nolan, qui executive producer, anche se è stato diretto da Wally Pfister. Non ha avuto molta fortuna presso il pubblico, ma arrivando da quell'ambiente non è stato comunque ignorato del tutto. Approfondiamone trama e retroscena produttivi.

Transcendence, la storia dello scienziato digitalizzato in un computer

Transcendence racconta dello scienziato Will Caster (Depp), che sta dedicando la sua vita a un'intelligenza artificiale avanzata in grado di conciliare emozioni e conoscenza: in altre parole, un passo verso la vera simulazione della coscienza umana. Assassinato da terroristi che temono la deriva delle sue sperimentazioni, viene in qualche modo preservato digitalmente dalla moglie e collega Evelyn (Hall), caricandone la mente su un sistema digitale. In questo modo Caster continua a portare avanti le sue ricerche, tra cui un modo di guarire tessuti umani compromessi tramite la tecnologia dei nanobot. Sottovalutando però l'allarme del collega Max (Bettany), Evelyn non realizza che la mente di Will e il computer si sono fusi in un'entità che ha progetti sin troppo rivoluzionari e pericolosi...



Transcendence: Il trailer italiano - HD

Transcendence, il debutto alla regia di Wally Pfister

A tutt'oggi, se si escludono episodi di alcune serie tv, Transcendence risulta la prima e unica regia di Wally Pfister, ma non parliamo di certo del primo arrivato. Quando Christopher Nolan s'imbattè nella sceneggiatura originale di Jack Paglen, inserita nella Black List del 2012 dei migliori copioni non ancora trasposti sullo schermo, pensò immediatamente al progetto ideale per spingere il suo direttore della fotografia al grande passo della regia. Pfister infatti era da sempre l'autore delle luci per Nolan, in una collaborazione che gli ha fruttato tre nomination all'Oscar (Batman Begins, The Prestige, Il cavaliere oscuro) e una statuetta (Inception). In effetti la loro complicità risaliva addirittura a Memento (2000), anche se si è interrotta dopo questo Transcendence. Direttore della fotografia dei successivi Interstellar, Dunkirk e Tenet è stato infatti Hoyte Van Hoytema.

Pfister ad ogni modo anche per Transcendence ha ribadito l'amore per la pellicola che lo accomuna a Nolan, avendo realizzato l'intero lungometraggio in 35mm anamorfico, arrivando persino a montarlo in analogico, senza Avid.

Transcendence, un flop che incuriosisce