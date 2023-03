Torna la Guerra dei Mondi: ecco il trailer di War of the Worlds: The Attack

News Cinema

Tornano i tripodi alieni che vogliono annientare la razza umana, quelli che vengono dal romanzo di fantascienza di H.G. Wells reso immortale dallo show radiofonico di Orson Wells e a film entrati nella storia del cinema.

In principio fu il romanzo di H. G. Wells datato 1898 e considerato uno dei punti di origine di tutta la letteratura di fantascienza. Poi ci fu il celebre show radiofonico di un certo Orson Welles, che adattando parti del romanzo nel 1938, e facendo in buona sostanza finta di recitare un'edizione straordinaria delle news, gettò una nazione intera nel panico.

E poi è arrivato ovviamente il cinema: con il celeberrimo film diretto da Byron Haskin nel 1953, e poi con la versione post 11/9, bellissima e sottovalutata, diretta da Steven Spielberg con Tom Cruise protagonista nel 2005 (doppiato in quello stesso anno da un paio di mockbusters).

Fatto sta che per tutti, oramai, La Guerra dei Mondi è sinonimo di film di fantascienza, di invasioni aliene, di giganteschi tripodi extraterrestri che seminano panico, distruzione e morte. Di grande intrattenimento, anche.

Arriverà il 21 aprile prossimo nei cinema americani un nuovo film (di produzione inglese) basato sul romanzo di Wells, e prodotto da Vertical Entertainment: si intitola War of the Worlds: The Attack e di seguito vi mostriamo il suo trailer ufficiale originale.

Nel film, che è diretto da Junaid Syed, tre giovani astronomi localizzano un meteorite che precipita sulla terra per scoprire di trovarsi nell'epicentro di una massiccia invasione marziana. Un soldato li aiuterà a tornare a Londra e a trovare un modo per salvare l'umanità dall'estinzione.

Ha dichiarato il regista:

L'idea era quella di creare una versione modernizzata de "La guerra dei mondi", onorando e cercando di rimanere il più vicino possibile alla storia originale. Ha elementi nostalgici per gli adulti e, allo stesso tempo, trame moderne che lo rendono appetibile e interessante per il pubblico più giovane.

Ecco il trailer ufficiale originale di War of the Worlds: The Attack: