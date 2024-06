Torna al cinema Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio

News Cinema

Dal 4 luglio in sala, distribuito da 01 Distribution in collaborazione con Minerva Pictures, la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna del film del 1972 con Gian Maria Volontè.

Presentata in prima mondiale a Cannes nella sezione Cannes Classics, la versione restaurata in 4K di Sbatti il mostro in prima pagina, film diretto nel 1972 da Marco Bellocchio, sarà proiettata in anteprima italiana al Cinema Ritrovato di Bologna il 27 giugno, per poi uscire nelle sale di tutto il paese il 4 luglio, distribuito da 01 Distribution in collaborazione con Minerva Pictures.

Interpretato da Gian Maria Volonté nel ruolo del redattore capo Giancarlo Bizanti, Sbatti il mostro in prima pagina “racconta una storia che attraversa una serie di eventi reali – ha scritto Gian Piero Brunetta nella sua Storia del cinema italiano – che hanno scosso in quegli anni la coscienza del paese. Si va dai riferimenti a primi episodi terroristici, come le bombe alla Fiera campionaria di Milano del 1969, o di cronaca nera (la morte di Milena Sutter) a episodi di guerriglia urbana o a eventi traumatici come la strage di Piazza Fontana, la morte dell’anarchico Pinelli, o quella dell’editore Giangiacomo Feltrinelli”. Un film, prosegue Brunetta, che ha “la capacità di trasmetterci il senso di tensione sociale di temperatura ideologica in aumento e di lotta cieca e senza esclusione di colpi tra le varie forze organizzate, istituzionali e spontanee”.

Sbatti il mostro in prima pagina, sceneggiato da Sergio Donati e Goffredo Fofi (interessato a raccontare "il funzionamento del potere dentro i mass-media a partire da un caso di manipolazione politica"), è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con Surf Film, Kavac Film e Minerva Pictures, con la supervisione dello stesso Bellocchio; i negativi scena e suono originali sono stati digitalizzati da Augustus Color e restaurati presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata.

Per saperne di più su Sbatti il mostro in prima pagina, c'è il nostro articolo relativo all'incontro di Marco Bellocchio con la stampa italiana in occasione della prima mondiale del restauro a Cannes.