Top Gun Maverick ancora più spettacolare su 755 schermi IMAX del pianeta

Come meglio gustarsi le acrobazie dell'acclamato Top Gun: Maverick che su uno schermo gigantesco, per una vera esperienza immersiva? Niente paura: il film con Tom Cruise arriverà anche nel formato IMAX: 755 in tutto il mondo.

Accolto dalle standing ovation al festival di Cannes, dal plauso della critica e dagli ottimi risultati di due giorni di anteprime, Top Gun: Maverick, sequel del film di culto di Tony Scott del 1986 con Tom Cruise, si prepara ad affrontare l'entusiasmo dei fan con l'arrivo vero e proprio nei cinema il 25 maggio. E data la prevedibile e assicurato alto tasso acrobatico di spettacolarità, uscirà anche su ben 755 schermi del circuito IMAX in 71 Paesi del mondo la settimana successiva.

Cosa vuol dire vedere Top Gun: Maverick in IMAX

Il motivo di una così ampia uscita sugli schermi giganti è presto detto: Top Gun: Maverick è stato girato per gli IMAX e contiene circa un'ora di riprese girate in formato IMAX Expanded Aspect: questo significa che il pubblico che lo vedrà in questo modo potrà godere, durante queste sequenze, di circa il 26% di film in più.

Il regista Joseph Kosinski ha utilizzato sei macchine da presa per IMAX nelle vere cabine di pilotaggio degli aerei, e chi l'ha visto in questo formato assicura che è incredibile. Ha scritto in proposito Steve Weintraub di Collider: "Non avete mai visto niente del genere perché Cruise e la troupe erano davvero negli aerei e fino ad oggi non c'erano macchine da presa abbastanza piccole per entrare nelle cabine".

Il problema degli IMAX è la loro relativamente scarsa diffusione, ma non mancherà anche da noi, per i più fortunati o per quelli disposti a spostarsi, la possibilità di vedere Top Gun: Maverick in questo spettacolare formato: in Italia, ricordiamo, i cinema del circuito sono 7 e si trovano a Sesto San Giovanni (Milano, Notorious Cinema), Pioltello (Milano, UCI Cinemas), Orio al Serio (Bergamo, UCI Cinemas), Campi Bisenzio (Firenze, UCI Cinemas), Porta di Roma (Roma, UCI Cinemas), Afragola (Napoli, Happy MaxiCinema), Riccione (Parco Oltremare).