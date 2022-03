Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off, il trailer del documentario sul re dello skateboard

News Cinema

Tony Hawk, il leggendario campione di skateboard, ha oggi 53 anni e a lui è dedicato il documentario Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off, in America su HBO, di cui vediamo il trailer.

Arriverà il 5 aprile in streaming sulla piattaforma americana di HBO un documentario di cui vi mostriamo il trailer e che ci piacerebbe moltissimo vedere. Si intitola Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off (ovvero "finché le rotelle non cadono"), dedicato a una vera e propria leggenda mondiale dello skateboard su rampa.

Tony Hawk e lo skateboard come riscatto

Tony Hawk oggi ha 53 anni ed è da decenni uno dei campioni e innovatori più influenti dello skateboard su rampa. Dopo aver vinto innumerevoli competizioni, aver inventato trucchi e figure del suo sport, aver dato vita a un popolarissimo franchise videoludico e molto altro, viene oggi celebrato dal documentario di Sam Jones, Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off, che ne racconta la storia, da bambino timido che si sente sempre fuori posto, come lui stesso racconta, ad acclamato campione. Inizialmente il suo stile venne deriso e contestato nelle gare, ma la sua apparente goffaggine lo rese in realtà capace di imprese eccezionali.

Questa la descrizione del film:

Nato a San Diego in California, Hawk è un pioniere del moderno skating verticale e uno degli skateboarder più influenti di sempre. Nel documentario ci sono riprese mai viste prima e interviste con Hawk e importanti personaggi dello sport come Stacy Peralta, Rodney Mullen, Mike McGill, Lance Mountain, Steve Caballero, Neil Blender, Andy MacDonald, Duane Peters, Sean Mortimer e Christian Hosoi.