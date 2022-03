Tom Hiddleston è fidanzato ufficialmente con Zawe Ashton

News Cinema

Uno degli attori più amati dal sesso femminile (e non solo), Tom Hiddleston, è ancor più fuori portata: si è fidanzato ufficialmente con Zawe Ashton e i tabloid britannici impazziscono.

Veniamo adesso al gossip del giorno, che riguarda uno degli attori britannici più amati, Tom Hiddleston. Dopo la breve liaison con Taylor Swift, l'interprete di Loki non è rimasto single a lungo ma da un po' di tempo frequenta l'attrice Zawe Ashton, interprete di diversi film e serie tv tra cui, prossimamente, The Marvels. Come Tom anche lei, prima di arrivare al successo televisivo e cinematografico, ha calcato a lungo le tavole del palcoscenico e continua a farlo. I tabloid inglesi sono letteralmente impazziti quando una foto dei due attori, insieme ai BAFTA, ha rivelato un dettaglio importante.

Tom Hiddleston e Zawe Ashton e l'anello rivelatore

Mentre nelle foto ufficiali del red carpet, riferiscono i gossippari britannici, Zawe Ashton in qualche modo nascondeva l'anello con la mantella del vestito, in questa foto più informale, scattata post cerimonia nella sala da ballo del Grosvenor Hotel, postata dalla presentatrice AJ Odudu (al centro tra i due) e ripresa dai social, lo mostra in tutta la sua scintillante bellezza. Come i tradizionalisti sanno, l'anello di fidanzamento prelude al matrimonio e questo è adesso l'argomento più dibattuto dai siti specializzati. I due interessati, al momento, non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito. Tom Hiddleston e Zawe Ashton si sono conosciuti nel 2019 quando hanno recitato insieme a teatro nella pièce Betrayal, ma essendo entrambi persone molto discrete sono riusciti (finora) a sfuggire alla luce dei riflettori.

(foto di Tom Hiddleston di Gage Skidmore, Wikipedia; foto di Wave Ashton, The Tony Awards 2020, da Wikipedia)

THE DAY COULD NOT END IN A BETTER WAY



AJ Odudu, hosting on the Bafta red carpet shares this selfie of her with Tom Hiddleston and Zawe Ashton 😭🤏💕 pic.twitter.com/M77Y6KiJCE — Cleqr🔆♡'s hiddles profesor (@mefirestan) March 15, 2022

(foto ©Instagram Ajodudu)