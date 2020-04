Tom Hardy vorrebbe tanto essere abbracciato, lo dice in un video ai bambini inglesi

News Cinema

Leggendo le fiabe della buonanotte per il canale BBC CBeebies, l'attore conforta chi si sente solo in quarantena e ammette di essere lui stesso un po’ triste.

Senza nulla togliere ai genitori di tutto il mondo che ogni sera attendono che i loro bimbi prendano sonno raccontando di Cenerentola o Biancaneve, che bello che sarebbe farsi leggere la fiaba della buonanotte da Tom Hardy…

L'attore, che ha legato il suo nome a personaggi folli, forti, testosteronici o luciferini, eccelle in questa arte e, anni fa, è apparso sul canale per bambini della BBC CBeebies per leggere appunto una storia, riscuotendo un successo incredibile. Come già sappiamo, in quest'epoca di lockdown da Coronavirus, Hardy ha accettato di ripetere l'esperienza "virtualmente", mandando dei video nei quali, spesso in compagnia del suo adorato cane, delizia i piccoli e i grandi con una serie di storie.

Tom, che ha cominciato con le fiabe dal 27 aprile, ha approfittato dell'occasione per spronare le persone a cercare di stare vicine ai propri cari anche se non possono incontrarli. Prima e dopo aver letto una storia intitolata "Hug me", Hardy ha anche parlato di abbracci. Vi proponiamo due video postati su Twitter da CBeebies in cui potete godervi lo spettacolo di una delle più amate star del cinema che dà prova di incredibile tenerezza. Sotto ai video, ci sono le traduzioni di quanto detto.





Ciao, sono Tom. A volte, in giornate come queste, mi sento forte e felice. Altri giorni vorrei solo che qualcuno mi desse un abbraccio. La fiaba della buonanotte di stasera racconta di un piccolo cactus chiamato Felipe che vuole soltanto un abbraccio. Si intitola “Abbracciami” ed è di Simone Ciraolo. Non sempre è possibile riuscire ad abbracciare le persone a cui vogliamo bene, ma non dovete dimenticare che sono sempre con noi, nel nostro cuore. Adesso è ora di dormire. Ora andate e aspetto di rivedervi per un’altra fiaba della buonanotte. Buonanotte

Fonte Video: account Twitter BBC CBeebies