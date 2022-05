Tom Cruise è più tosto di Chuck Norris: il protagonista di Top Gun Maverick non riposa mai

News Cinema

Durante il tour promozionale di Top Gun: Maverick Tom Cruise ha parlato del suo tempo libero, spiegando che il riposo non gli è concesso.

Come trascorre il suo tempo libero Tom Cruise? Leggendo un buon libro? Dedicandosi ai figli? Portando gli amici a fare un giretto in aereo, organizzando picnic in campagna, al mare o in montagna? Nulla di tutto questo. L'action hero di Top Gun: Maverick è un duro, e quindi può fare a meno del tempo libero.

Mentre la maggior parte delle persone non vede l'ora di avere un giorno di riposo e conta i mesi, le settimane, i giorni e le ore che mancano anche alla più piccola vacanza, Tom Cruise ha raccontato a un giornalista che lo intervistava durante il tour promozionale di Top Gun: Maverick che lui non prende mai nemmeno una giornata di riposo.

Tom Cruise: l'attore che non va mai in vacanza

Quando il sopracitato reporter ha rivolto a Tom Cruise l'abusata domanda sul tempo libero, la star ha risposto:

Questo è un giorno di riposo per me, perché non sto girando! Adesso mi sto rilassando. Non prendo mai giornate di riposo. Mi considero fortunato. Ho trascorso la mia vita sui set cinematografici e viaggiando in giro per il mondo, che è quello che ho sempre voluto fare. Quindi questo non è lavoro per me: sto vivendo il mio sogno.

Insomma, Tom Cruise o gira film, o legge sceneggiature e impara le sue battute, o si allena duramente per sequenze spericolate, o firma autografi e risponde a domande. Siamo d'accordo con lui che fare l’attore sia da considerarsi un sogno diventato realtà, ma un po’ di sano relax non ha prezzo, almeno secondo noi.