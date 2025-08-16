Tom Cruise diplomaticamente rifiuta il premio alla carriera del Kennedy Center consegnato da Trump

News Cinema

Il presidente americano Donald Trump, che si è autoassegnato il compito di presidente e presentatore del Kennedy Center avrebbe voluto consegnare il premio alla carriera a Tom Cruise, che però il 7 dicembre ha "altri impegni". Chi sarà presente alla serata.

Sta facendo molto discutere, tra ammiratori e detrattori, la decisione di Tom Cruise di rinunciare al premio alla carriera del Kennedy Center del 2025, presentato direttamente da Donald Trump. Cruise infatti ha declinato diplomaticamente l'invito, adducendo come giustificazione il fatto che il 7 dicembre, data della cerimonia, ha altri "impegni in conflitto". Viene logicamente da pensare che la star non voglia trovarsi schierato dalla parte del presidente più divisivo nella storia degli Stati Uniti, che sta accentrando a sé tutti i poteri e gli onori, e non ci tenga particolarmente a essere confuso coi suoi noti entusiastici sostenitori, che invece saranno presenti. Hollywood Reporter ha dato la notizia, cercando anche di contattare, senza successo, i portavoce di Cruise, della CBS che trasmetterà la cerimonia in diretta e del Kennedy Center. Ma ricapitoliamo cosa è successo.

Donald Trump, il Kennedy Center e Tom Cruise

In un video diventato virale in rete, Donald Trump, il cui protagonismo è indiscusso, diceva di esser stato letteralmente pregato di presiedere il Kennedy Center, onore che non aveva potuto rifiutare. In precedenza il centro per le arti americane, che ha sede a Washington, era presieduto da David Rubenstein, decaduto in seguito all'epurazione dei membri del consiglio di amministrazione indipendenti, sostituiti da fedelissimi di Trump. Ed è la prima volta che un presidente americano dirige questa istituzione, che non è mai stata di parte. Tom Cruise era stato designato come destinatario del premio alla carriera di quest'anno, ma, dicevamo, probabilmente per non trovarsi in situazioni imbarazzanti, ha declinato gentilmente l'invito per "impegni in conflitto" con la data in questione. Trump ha incassato e potrà comunque contare sulla partecipazione dei seguenti artisti, a loro volta premiati: la band dei Kiss, la star di Broadway Michael Crawford, la leggenda della musica country George Strait, la cantante Gloria Gaynor e, tra gli attori, i suoi supporter Sylvester Stallone, Mel Gibson e Jon Voight. Annunciando che consegnerà personalmente i riconoscimenti, Trump ha detto che avrebbe sempre desiderato ricevere un premio dal Kennedy Center ma "non sono mai riuscito ad averne uno... al diavolo, diventerò presidente e mi darò un premio. L'anno prossimo daremo un premio a Trump, va bene?". Il Kennedy Center è sempre stato apartitico ed è stato dedicato a Kennedy dopo il suo omicidio. Adesso i repubblicani vorrebbero che fosse intitolato a Melania Trump. C'è da stupirsi che Tom Cruise si sia diplomaticamente evitato una serata imbarazzante in cui la sua presenza avrebbe potuto essere strumentalizzata? La star di Mission: Impossible, del resto, se lo può ampiamente permettere. Tra gli altri compiti che si è assunto in prima persona Donald Trump c'è anche quello di formare una speciale task force per le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028, di cui, manco a dirlo, sarà presidente.