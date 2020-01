Tolo Tolo: Zalone perde contro i Me contro Te ma batte se stesso

News Cinema

Con un totale di oltre 44 milioni di euro, Tolo Tolo supera gli incassi (ma non gli spetttatori) di Che bella giornate e entra ufficialmente nella Top 5 dei migliori risultati di sempre al boxoffice italiano.

Come già saprete, Tolo Tolo non è riuscito a difendere il suo primato al boxoffice italiano, che durava da oltre 2 settimane. La marea di piccoli spettatori e dei lori accompagnatori (oltre 850 mila nel weekend) che hanno invaso le sale cinematografiche nel fine settimana per vedere il film dei loro idoli Luì e Sofi, hanno sconfitto la corazzata Tolo Tolo relegandola al secondo posto della classifica. Un'incredibile media per sala di oltre 9000 euro, ha portato Me Contro Te il Film a incassare l'impressionante somma di oltre 5,4 milioni di euro, mentre Tolo Tolo di Zalone si è dovuto "accontentare" di poco più di 2 milioni di euro.



