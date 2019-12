Tolo Tolo: Il Trailer Ufficiale del nuovo film di Checco Zalone (più o meno)

News Cinema

In realtà si tratta della versione da 1 minuto dell'ormai celebre e discusso video con la canzone "Immigrato".

E' questo il Trailer ufficiale di Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone? Probabilmente dobbiamo considerarlo così.

Come già accaduto per il suo precedente campione d'incassi Quo Vado?, per il suo nuovo film, in uscita nei cinema il 1 gennaio 2020, il comico pugliese, alla sua prima vera prova anche da regista cinematografico, ha scelto una campagna promozionale atipica, che evita di fare qualsiasi riferimento alla trama ufficiale del film:

Nessun video contenente elementi del film vero e proprio, ma contenuti creati appositamente e unicamente per la promozione. Se per Quo Vado? erano stati realizzati mini spot con scene estranee al film, per Tolo Tolo, tutta la campagna promozionale, almeno per il momento, si basa sul video di "Immigrato", la canzone scritta e cantata dallo stesso Luca Medici, che ha creato non poche polemiche da quando è arrivata online qualche giorno fa.



Di quel video sono stati creati al momento due versioni ridotte, una di 1 minuto, l'altra di 30 secondi, che vi mostriamo qui sotto:(e chissà che nelle prossime tre settimane Checco Zalone non ci riservi qualche altra "sopresa promozionale")



Tolo Tolo: Trailer Ufficiale del Film - HD



Tolo Tolo: Spot Ufficiale del Film 30 sec. - HD

Come ormai ben saprete, nel singolo "Immigrato", Zalone rappresenta, con il suo solito stile ironico, la giornata di un italiano alle prese con un immigrato. Il video è stato girato in diverse zone di Roma tra le quali il quartiere Bologna, nel caseggiato popolare su via XXI Aprile, usato nel lontano 1977 da Ettore Scola per ambientare la sua Giornata Particolare, il film con protagonisti Marcello Mastroianni e Sofia Loren.

Oltre a Zalone, protagonisti della clip sono l'attrice Emanuela Fanelli, che interpreta la moglie di Checco, e l'attore Maurizio Bousso, l'immigrato.