Tolo Tolo, Checco Zalone regista secondo gli altri attori: "E' un grande direttore d'orchestra"

Luca Medici questa volta si è cimentato con la regia: ecco le opinioni dei suoi coprotagonisti.

Tolo Tolo, in arrivo il 1° gennaio nelle sale, è un film particolarmente importante per la carriera di Checco Zalone, perché segna il suo esordio alla regia, firmata col suo vero nome di Luca Medici, su sceneggiatura scritta da lui stesso e Paolo Virzì. Ecco come il produttore Pietro Valsecchi definisce questa presenza dietro alla macchina da presa: "Non si è trattato solo di un salto nel vuoto, ma di un passaggio doveroso nella carriera di un artista completo come Checco." Leggiamo cos'hanno da dire tre degli attori che hanno diviso il set con Checco.

Souleymane Sylla, interprete di Oumar, appassionato di neorealismo italiano che sogna l'Africa, racconta per esempio:

Checco è come un grande direttore d'orchestra che conosce alla perfezione la musica di un film comico, ha il senso della commedia, e anche a livello di ritmo sapeva sempre esattamente quello che voleva, dove voleva andare. E' stato quindi davvero stimolante lavorare con lui. In più è estremamente simpatico e sorprendentemente molto modesto.

Manda Touré, l'Idjaba che intriga Checco in fuga per l'Africa, è sostanzialmente d'accordo.

E' un personaggio davvero geniale, sia come musicista sia come attore e regista. Alcune volte è stato difficile seguirlo, ma una volta capito chi è e quello che vuole è molto stimolante. Ogni giorno s'impara qualcosa. [...] Recitare in italiano è stato alcune volte facile, altre volte complicato, per le scene in cui dovevo improvvisare dialoghi non previsti.

Alexis Michalik, nel film il reporter francese Alexandre, lui stesso regista con Cirano Mon Amour, è più preciso.

Sullo schermo ha l'aria un po' più buffa che nella vita, è molto generoso, cordiale, ama gli attori e vuole che le cose vadano bene. Ama giocare e accetta sempre tutti i suggerimenti senza avere mai una parola scortese. E' molto divertente e dotato, io ho amato tanto i suoi film precedenti, mi hanno anche commosso. Nelle sue commedie ho trovato poesia, humor e intelligenza. Per me riuscire a far ridere è difficile, far ridere in modo intelligente è ancora più difficile e far ridere con umanità come fa lui è semplicemente meraviglioso.