Tolo Tolo, Checco Zalone canta "Immigrato" in stile Celentano

L'attore promuove a modo suo il film in uscita il 1° gennaio, suo esordio alla regia.

Tolo Tolo, interpretato e questa volta anche diretto da Checco Zalone, arriva in sala il 1° gennaio: com'è successo già per Quo vado?, la promozione mira a spiazzare, quindi ecco arrivare, prima ancora di un trailer, un video musicale. Il titolo è "Immigrato", dove con stile all'Adriano Celentano (imitato con una certa perizia da Luca Medici), un uomo medio italiano si trova alle prese con appunto un immigrato alquanto invadente: fuori dal supermercato, al semaforo e... in casa, molto "integrato".

Di Tolo Tolo sappiamo molto poco: non sappiamo nemmeno se i personaggi del trailer saranno in effetti quelli del film, perché non saremmo pronti a scommettere che la trama diffusa per Tolo Tolo sia quella reale. Perché il film, scritto da Zalone con Paolo Virzì, dovrebbe raccontare di un cantante neomelodico in fuga in compagnia di un carabiniere, anche in Africa. Il video è un depistaggio? O la trama era finta e il video introduce il film reale? Oppure il video è un parto del cantante protagonista della storia?

Una cosa è certa: il contenuto del video, come sempre in bilico tra l'apologia dell'italiano medio e la presa in giro di tutte le sue derive, fa già discutere la rete, tra chi lo prende alla lettera e accusa Zalone di sottocultura subumana, e chi vede come fumo negli occhi "comunista" lo scherzare sull'argomento. Riuscirà Checco a garantire ancora un sollazzo bipartisan?