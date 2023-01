Timothée Chalamet comprato a scatola chiusa: non fa un provino da oltre 7 anni

News Cinema

Smentendo una voce che lo voleva tra gli attori "provinati" per il sequel di Gladiator, l'agente di Timothée Chalamet ha detto che l'attore non partecipa a un'audizione da più di 7 anni.

Ricordate quando Leonardo Di Caprio quasi perse il ruolo in Titanic perché si rifiutò di sottoporsi a un provino video richiesto dal regista James Cameron? Beh, di questo non deve evidentemente preoccuparsi Timothée Chalamet, che ha preso il suo posto, per motivi anagrafici, come nuovo idolo giovanile ed è richiestissimo al cinema, dove è letteralmente esploso dopo Chiamami col tuo nome. Almeno a quanto dichiara il suo agente, che smentendo le voci circolate in merito al fatto che fosse uno degli attori provinati per Gladiator 2 (per il ruolo poi andato a Paul Mescal): non solo non si è sottoposto a questo provino, ma non ne fa da anni.

Timothée Chalamet non fa un provino da oltre 7 anni

Quando sono circolate le voci sul fatto che Timothée Chalamet fosse uno degli attori che aveva fatto il provino per il ruolo nel sequel di Gladiator, il suo agente, Brian Swardstrom, ha smentito su Twitter, senza citarlo: "So che uno di questi attori ha girato in medio oriente (per Dune: parte seconda, ndr) per parecchi mesi e non ha fatto nessun provino in oltre 7 anni". Ora, non è che gli attori famosi siano esentati dai provini: a volte al regista serve vedere se in coppia con un o una collega si sprigioni una certa sintonia, o per convincersi che il prescelto sia adatto per il ruolo. Qualche maligno, prendendo spunto dal recente dibattito sul nepotismo a Hollywood, ipotizza che Chalamet goda di questo privilegio per essere figlio di un'attrice, con uno zio regista e una nonna materna sceneggiatrice. Ma anche se così non fosse, questo significa solo che l'industria lo compra ormai a scatola chiusa, sicura della sua vendibilità. Anche se non lo vedremo in Gladiator 2, lo attendiamo ancora nel ruolo di Willy Wonka in Wonka e ovviamente in Dune: parte Seconda. Nel frattempo, possiamo goderci la sua reunion con Luca Guadagnino in un altro grande successo, Bones and All. Al momento non si conoscono ancora i suoi prossimi impegni.

(foto da Wikimedia di Maximilian Buehn, 2017)