Tim Burton e Monica Bellucci amore già finito: l'annuncio ufficiale

Per sempre ormai non è un'espressione facile da applicare a una relazione: dopo quasi tre anni Monica Bellucci e Tim Burton annunciano all'agenzia AFP la loro separazione.

Di eterno, man mano che andiamo avanti con gli anni ce ne rendiamo conto, non c'è davvero nulla. In amore, poi, "per sempre" è una condizione che molti dichiarano ma pochi hanno la fortuna di mettere in pratica. Eppure, l'amore maturo tra Monica Bellucci e il regista forse più amato dai giovani, Tim Burton, ci aveva fatto sperare. I due erano infatti inseparabili, sempre sorridenti, da quando avevano deciso di uscire allo scoperto, dopo che la notizia della loro relazione era arrivata a conoscenza dei media. Oggi, invece, ad un comunicato congiunto all'AFP, i due affidano la notizia della fine della loro storia, dopo quasi 3 anni.

Tim Burton e Monica Bellucci: cronaca di un amore

Tim Burton e Monica Bellucci si erano incontrati diverse volte, quando entrambi erano sentimentalmente impegnati, e Burton, come molti altri registi aveva espresso la sua ammirazione per la bellissima attrice. Nel 2022, poi, lei gli aveva consegnato al Lumiére film festival di Leone il premio alla carriera e in quell'occasione era scattato qualcosa. La relazione era stata resa pubblica solo nel febbraio 2023, quando i due erano stati paparazzati sottobraccio da Paris Match per le strade di Parigi. costringendoli a uscire allo scoperto. Da allora, in ogni occasione pubblica, erano spesso insieme, sempre in total black e sorridenti, sia che apparissero insieme per motivi professionali (come per Beetlejuice Beetlejuice), che quando si accompagnavano a vicenda ai rispettivi impegni. Solo l'anno scorso, poi, ricevendo il Globo d'Oro alla carriera, Bellucci aveva ringraziato pubblicamente Burton e in ogni intervista aveva rivelato quanto fosse felice accanto a lui. Cosa si sia rotto non sappiamo, resta il fatto che oggi questa bella coppia ha affidato ad un comunicato congiunto inviato all'agenzia francese AFP, il compito di fare conoscere al mondo la fine di un amore vissuto spesso sotto i riflettori. "è con molto rispetto e profondo affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", recita il laconico comunicato. Che dire? Ci dispiace per questa notizia ma, come dicevamo all'inizio, le vie dell'amore (e della fine di un amore) sono infinite.

