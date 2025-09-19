TGCom24
Home | Cinema | News | Tim Burton e Monica Bellucci amore già finito: l'annuncio ufficiale
Schede di riferimento
Tim Burton
Tim Burton
Monica Bellucci
Monica Bellucci
News Cinema

Tim Burton e Monica Bellucci amore già finito: l'annuncio ufficiale

Daniela Catelli

Per sempre ormai non è un'espressione facile da applicare a una relazione: dopo quasi tre anni Monica Bellucci e Tim Burton annunciano all'agenzia AFP la loro separazione.

Tim Burton e Monica Bellucci amore già finito: l'annuncio ufficiale

Di eterno, man mano che andiamo avanti con gli anni ce ne rendiamo conto, non c'è davvero nulla. In amore, poi, "per sempre" è una condizione che molti dichiarano ma pochi hanno la fortuna di mettere in pratica. Eppure, l'amore maturo tra Monica Bellucci e il regista forse più amato dai giovani, Tim Burton, ci aveva fatto sperare. I due erano infatti inseparabili, sempre sorridenti, da quando avevano deciso di uscire allo scoperto, dopo che la notizia della loro relazione era arrivata a conoscenza dei media. Oggi, invece, ad un comunicato congiunto all'AFP, i due affidano la notizia della fine della loro storia, dopo quasi 3 anni.

Tim Burton e Monica Bellucci: cronaca di un amore

Tim Burton e Monica Bellucci si erano incontrati diverse volte, quando entrambi erano sentimentalmente impegnati, e Burton, come molti altri registi aveva espresso la sua ammirazione per la bellissima attrice. Nel 2022, poi, lei gli aveva consegnato al Lumiére film festival di Leone il premio alla carriera e in quell'occasione era scattato qualcosa. La relazione era stata resa pubblica solo nel febbraio 2023, quando i due erano stati paparazzati sottobraccio da Paris Match per le strade di Parigi. costringendoli a uscire allo scoperto. Da allora, in ogni occasione pubblica, erano spesso insieme, sempre in total black e sorridenti, sia che apparissero insieme per motivi professionali (come per Beetlejuice Beetlejuice), che quando si accompagnavano a vicenda ai rispettivi impegni. Solo l'anno scorso, poi, ricevendo il Globo d'Oro alla carriera, Bellucci aveva ringraziato pubblicamente Burton e in ogni intervista aveva rivelato quanto fosse felice accanto a lui. Cosa si sia rotto non sappiamo, resta il fatto che oggi questa bella coppia ha affidato ad un comunicato congiunto inviato all'agenzia francese AFP, il compito di fare conoscere al mondo la fine di un amore vissuto spesso sotto i riflettori. "è con molto rispetto e profondo affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi", recita il laconico comunicato. Che dire? Ci dispiace per questa notizia ma, come dicevamo all'inizio, le vie dell'amore (e della fine di un amore) sono infinite.

ma
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Tim Burton
Tim Burton
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Chiuso per noia, o della critica cinematografica secondo Ennio Flaiano
news Cinema Chiuso per noia, o della critica cinematografica secondo Ennio Flaiano
L’amore, in teoria: Nicolas Maupas scopre l'amore su NOW
news Cinema L’amore, in teoria: Nicolas Maupas scopre l'amore su NOW
The Batman 2, Matt Reeves sul villain del film: "Non è mai apparso in alcun film prima d'ora"
news Cinema The Batman 2, Matt Reeves sul villain del film: "Non è mai apparso in alcun film prima d'ora"
Il matrimonio del mio migliore amico 2, Luca Guadagnino sarebbe felice di dirigere il sequel con Julia Roberts
news Cinema Il matrimonio del mio migliore amico 2, Luca Guadagnino sarebbe felice di dirigere il sequel con Julia Roberts
L’amore bugiardo - Gone Girl, perché il regista ha detto di no a Reese Witherspoon come protagonista
news Cinema L’amore bugiardo - Gone Girl, perché il regista ha detto di no a Reese Witherspoon come protagonista
Rambo, Sylvester Stallone rivela nuovi dettagli sul prequel scartato
news Cinema Rambo, Sylvester Stallone rivela nuovi dettagli sul prequel scartato
Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 19 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 19 Settembre, in prima serata
Queens of the Dead: il trailer ufficiale del film di Tina Romero che verrà presentato alla Festa del Cinema
news Cinema Queens of the Dead: il trailer ufficiale del film di Tina Romero che verrà presentato alla Festa del Cinema
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Lionheart - Scommessa vincente
Sir - Cenerentola a Mumbai
Poveri ma ricchissimi
Ritratto della giovane in fiamme
Cappuccetto Rosso Sangue
Lo straniero senza nome
El Cid
Race for Glory: Audi vs. Lancia
Hotel Transylvania 2
I segreti di Osage County
Fortress: Sniper's Eye
R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà
Film stasera in TV