Thunderbolts*: il primo teaser trailer del cinecomic Marvel con Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour

Diretto da Jake Schreier, arriverà al cinema il 30 aprile 2025 Thunderbolts*, cinecomic Marvel con Florence Pugh, David Harbour e Sebastian Stan. Ecco un primo lungo teaser trailer in italiano.

Creati nel 1997 da Kurt Busiek e apparsi sulle pagine di The Incredible Hulk, stanno per arrivare al cinema, nel film numero 36 (!) della Marvel, anche i Thunderbolts*, con l'asterisco nel titolo del film e non del fumetto. A dirigere il cinecomic su un altro gruppo di antieroi/supereroi/villain (a piacere), è Jake Schreier, regista che si è formato con le pubblicità e i video musicali, ma ha già all'attivo due lungometraggi, Robot & Frank e Città di carta. Ma a interessare soprattutto i fan è il cast, davvero notevole, formato da Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour (in una delle sue più divertenti trasformazioni), Olga Kurylenko, Julia-Louise Dreyfuss e, naturalmente, Harrison Ford nei panni del presidente Thaddeus "Thunderbolt" Ross, ereditato dal compianto William Hurt. Del film, che arriverà nei nostri cinema il 30 aprile, è appena uscito il teaser trailer italiano, che, a differenza da quanto avviene di solito, è assai più lungo di un normale trailer. Enjoy!



Thunderbolts*: Il Primo Teaser Trailer Ufficiale in Italiano del Film Marvel - HD

Thunderbolts*: la trama

Della trama del film si sa poco o niente al momento, solo poche righe evidenti anche dal trailer, ovvero: un gruppo di antieroi svolge missioni per conto del governo americano. Nel fumetto i Thunderbolts sono, un po' come i rivali Suicide Squad, un gruppo di cattivi recuperati e diventati eroi, per proteggere il mondo dopo la fine degli Avengers. Non vogliamo qua addentrarci oltre perché orientarsi nell'universo Marvel, per chi non lo conosce a menadito, è peggio che infilarsi in un ginepraio. Ve ne parleremo meglio quando ne sapremo di più.