Thunderbolts*, il design alternativo di Sentry e Void più fedele ai fumetti in una concept art

Una nuova concept art di Thunderbolts* emersa sul web mostra un look alternativo di Void molto più simile a quello nei fumetti.

Thunderbolts* ha introdotto diverse rivelazioni. Gli scagnozzi di Valentina Allegra de Fontaine sono stati trasformati improvvisamente in eroi, e non eroi qualsiasi ma proprio in Vendicatori. In un mondo in preda all’assenza di veri eroi, Thunderbolts* ne ha offerti diversi con un passato discutibile quanto la loro morale. E il merito è di Valentina Allegra de Fontaine e dei suoi esperimenti incommentabili. Assetata di potere, ha dato vita ad un progetto pericoloso il cui unico superstite è un tale, Bob, prontamente soprannominato Sentry. Un eroe potentissimo, ma succube del suo alter ego, Void, che diventa il vero avversario del film. Yelena e il suo gruppo di antieroi hanno dovuto trovare un modo per fermare Void prima che fagocitasse tutto e ci sono riusciti, premiati poi con l’etichetta di New Avengers. Sul web, però, è emerso un concept art di Void con un costume di scena molto più fedele ai fumetti e mai realizzato per il grande schermo.

Thunderbolts*, la concept art mostra una versione diversa di Sentry e Void più fedele ai fumetti

Il concept art emerso di recente sul web ha mostrato un’altra bozza del costume di Void che avrebbe potuto essere molto più coerente con la versione dei fumetti. Sentry e Void sono due personaggi difficili da adattare in carne ed ossa, essendo super potenti e con una storia complessa. Sentry è più riconoscibile nel suo costume da eroe giallo oro, mentre Void è totalmente risucchiato dall’oscurità, un’entità informe che non avrebbe bisogno di un costume di scena. Infatti, in Thunderbolts, è semplicemente nero pece e non sfoggia un vero e proprio abito. Dietro le quinte, però, qualcuno avrebbe lavorato anche ad un altro look per Void più coerente con i fumetti.

John Staub, via Instagram, ha mostrato alcune delle sue bozze per Sentry mostrando anche il suo alter ego, Void, disegnata come una sorta di nuvola di energia nera e rossa che avvolge Sentry, con una sorta di tentacoli. Anche nei fumetti Void è informe, ma in genere si manifesta come un mostro-ragno dotato di zampe multiple ed occhi luminosi. In Thunderbolts*, Void si limita a fagocitare le persone per trasferirle nel Vuoto, ma non attacca effettivamente nessuno. Se invece fosse stato un po’ più fedele ai fumetti, avrebbe anche potuto accattare i Thunderbolts* con la sua energia oscura. Inoltre una delle immagini condivise da Staub mostra una versione di Dark Sentry che richiama alla memoria anche Knull, un’entità oscura e primordiale mostrata in Venom: The Last Dance.