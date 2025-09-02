TGCom24
Thunderbolts*, come Marvel ha tenuto segreto il momento finale del film secondo il regista

Cristina Migliaccio

Il regista di Thunderbolts* spiega che la segretezza Marvel in questo caso è stata messa a dura prova e che si tratta in gran parte di semplice fortuna.

Thunderbolts*, come Marvel ha tenuto segreto il momento finale del film secondo il regista

Thunderbolts* ha concluso la sua avventura con un interessante colpo di scena che avrà sicuramente delle conseguenze nel Marvel Cinematic Universe. I protagonisti sono in realtà degli antieroi, scagnozzi di Valentina Allegra de Fontaine che si ritrovano ad unire le forze non solo per fermare la spietata politica, ma anche la sua ultima arma di distruzione di massa. Valentina ha lavorato al progetto Sentry e scovato per pura fortuna l’unico soggetto sopravvissuto agli esperimenti e diventato il suo nuovo eroe. Sentry, però, ha un lato oscuro che prende il sopravvento e costringe i Thunderbolts* ad entrare in azione. La conclusione del film ha trasformato questi antieroi nei Nuovi Avengers, un colpo di scena che i Marvel Studios avevano messo in conto sin dall’inizio. Ma come hanno fatto a proteggere quel segreto?

Thunderbolts*, il regista spiega come hanno protetto quella rivelazione finale

La segretezza Marvel è di inestimabile valore ma, a detta del regista di Thunderbolts* Jake Schreier, in questo caso è stato soltanto un grande colpo di fortuna perché questo passaggio era presente già nella prima bozza della sceneggiatura. Di conseguenza il rischio di divulgazione era estremamente alto. Come raccontato a ComicBook, il regista ha affermato:

Era nella prima bozza della sceneggiatura che ho letto molto prima di essere assunto per lavorare al film, quindi era lì fin dall'inizio. Ovviamente abbiamo finito per prendere strade diverse per arrivarci. Da un lato, è una sola riga invece della fine. Quindi c'è una pagina di sceneggiatura che dobbiamo proteggere. Credo... in realtà era presente in alcune sceneggiature, anche se probabilmente non avrebbe dovuto esserci. Ma abbiamo semplicemente scritto 'Thunderbolts' nella maggior parte delle sceneggiature che sono state pubblicate.

Un’altra misura precauzionale presa dai Marvel Studios è avvenuta durante il giorno di ripresa di quell’ultima scena in Thunderbolts*, quando Valentina Allegra de Fontaine si prende il merito della buona riuscita della missione annunciando così i nuovi eroi. Per quell’occasione, il dettaglio dei Nuovi Avengers è stato tenuto nascosto alle comparse: “Tutte le comparse presente le abbiamo mandate fuori dal set. Abbiamo solo fatto dire a Julia 'Thunderbolts', tranne che per i primi piani, e abbiamo mandato via tutte le comparse dal set. Devi solo sperare che la cosa non trapeli. E le persone hanno tenuto questo dettaglio nascosto. Sono sicuro che siano trapelate, qua e là. E sappiamo che prima o poi queste cose finiranno per essere divulgate, ma cerchiamo solo di tenerle nascoste il più a lungo possibile e di costruire un film che funzioni, anche se, sai, ci sono indizi di queste cose in giro per il mondo”.

