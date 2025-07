Thriller, storie vere e rock and roll: le prossime uscite al cinema per Europictures

News Cinema

A Ciné - giornate di cinema di Riccione, dove vengono presentati i listini con le prossime uscite in sala, è il turno di Europictures, realtà indipendente piena di passione. Ne abbiamo parlato con la CEO Lucy De Cresenzo.

La donna più ricca del mondo, una storia vera con una signora del cinema francese come Isabelle Huppert, presentato a Cannes come Jodie Foster in grande forma che recita in francese. Sono alcuni dei titoli, di provenienza direttamente dal Festival di Cannes, presentati nel listino novità della prossima stagione di Europictures.

Una realtà indipendente sempre più radicata e appassionata, guidata dalla CEO Lucy De Crescenzo. Proprio con lei abbiamo parlato delle novità del marchio in questa video intervista.