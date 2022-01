Thomas J. Ciampa nominato Country Manager di WarnerMedia per Italia, Spagna e Portogallo

News Cinema

La nomina fa seguito all'annuncio di ieri della decisione di Barbara Salabè di lasciare l'azienda.

Priya Dogra, Presidente, WarnerMedia EMEA & Asia (esclusa la Cina) ha annunciato oggi la nomina di Thomas J. Ciampa a Country Manager, Italia, Spagna e Portogallo.

Nel suo nuovo ruolo, Ciampa riporterà a Dogra e assumerà la responsabilità dello sviluppo e dell’esecuzione della strategia di WarnerMedia e dell'ottimizzazione di tutte le attività commerciali e di marketing in Italia, Spagna e Portogallo. Il suo mandato comprende la distribuzione cinematografica, le produzioni cinematografiche locali, le licenze di contenuti, l’home entertainment e consumer products, nonché la raccolta pubblicitaria e la distribuzione dei canali WarnerMedia e servizi streaming. Thomas, nella sua veste di Presidente e Amministratore Delegato Warner Bros. Entertainment Italia, continuerà a supervisionare la distribuzione dei film di Sony Pictures in Italia. Lavorerà a stretto contatto con WarnerMedia Studios & Networks a Burbank e con HBO Max.



Priya Dogra ha dichiarato: “Thomas possiede una profonda conoscenza del nostro business, dei brand e franchise che hanno un grandissimo valore per i nostri fan. Ha inoltre consolidato negli anni un’intensa collaborazione e un significativo legame con i nostri partner commerciali e la comunità artistica e creativa. Thomas è un leader dinamico con un’impressionante storia di successi professionali e sarà parte integrante del mio leadership team”.



Thomas J. Ciampa ha dichiarato: "È un enorme privilegio poter guidare WarnerMedia in Italia, Spagna e Portogallo. Nei miei venticinque anni in Warner ho avuto modo di conoscere e scoprire come i nostri brand ed il mondo dell’intrattenimento entrino a far parte della vita delle persone. La nostra posizione è forte ed io, insieme alla mia squadra saremo costantemente al servizio dei nostri consumatori, clienti, spettatori proseguendo nella tradizione di eccellenza che da sempre ci rappresenta.

Vorrei inoltre esprimere la mia profonda gratitudine a Barbara per la straordinaria leadership degli ultimi 10 anni”.

Ciampa ha lavorato per WarnerMedia ricoprendo diversi ruoli dirigenziali, più recentemente come Senior Vice President, Theatrical Distribution, Italia, Spagna e Portogallo e Italian Local Productions. Ciampa è entrato a far parte di Warner Bros. nel 2002 come Sales Manager, dopo aver iniziato la sua carriera presso Warner Village UK.

WarnerMedia è una società leader nel settore dei media e dell'intrattenimento che crea e distribuisce contenuti premium e commerciali da una vasta gamma di talentuosi storyteller e giornalisti a un pubblico globale attraverso i suoi marchi di consumo tra cui: HBO, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies e altri.

WarnerMedia fa parte di AT&T Inc. (NYSE:T).

