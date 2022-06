This Much I Know to Be True: il nuovo documentario su Nick Cave arriva in streaming su MUBI

News Cinema

Dall'8 luglio in esclusiva sulla piattaforma di MUBI il nuovo documentario sul cantante australiano diretto da Andrew Dominik, che già l'aveva raccontato in One More Time with Feeling. Ecco una clip del film.

Dall'8 luglio prossimo sarà disponibile in streaming su MUBI, in esclusiva, This Much I Know To Be True, nuovo documentario che il regista Andrew Dominik, già autore del One More Time with Feeling presentato al Festival di Venezia del 2016, ha dedicato a Nick Cave, e in particolare rapporto creativo che ha con Warren Ellis.

Girato a Londra e a Brighton, This Much I Know To Be True è stato presentato alla Berlinale lo scorso febbraio, e si concentra invatti sulla creazione dei brani dei loro ultimi due album in studio, "Ghosteen" (Nick Cave & The Bad Seeds) e "Carnage" (Nick Cave & Warren Ellis), e approfondisce la grande amicizia tra Cave e Ellis, già intravista nello pseudo-documentario del 2014 20.000 Days on Earth, catturando l'umore e lo spirito dei due mentre attraversano una nuova e ottimistica fase della loro vita.

Oltre che di questi due documentari su Cave, Dominik è il regista di ottimi film come Chopper e L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, e soprattutto dell'imminente Blonde, che speriamo di vedere a Venezia, e che racconta la vita di Marilyn Monroe partendo dall'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates con Ana De Armas come protagonista.

Anche One More Time with Feeling sbarcherà su MUBI, dal 6 agosto.

Questa è una clip tratta da This Much I Know To Be True:





Un film di Bad Seed Ltd prodotto da Uncommon Creative Studios

Diretto da Andrew Dominik

Con Nick Cave e Warren Ellis

Con Marianne Faithfull

Produttori esecutivi Charlie Gatsky Sinclair Brian Message Beth Clayton

Produttori Amy James Isaac Hoff

Direttore della fotografia Robbie Ryan

Montaggio Matthew C. Hart

Disegno luci Chris Scott Andrew Dominik

Musiche scritte ed eseguite da Nick Cave e Warren Ellis