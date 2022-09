They Cloned Tyrone: John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx in azione nel teaser trailer ufficiale del film

News Cinema

John Boyega e Jamie Foxx sono protagonisti di They Cloned Tyrone, film su un colpo grosso, un complotto governativo segreto e altro, targato Netflix, di cui è stato diffuso il teaser trailer ufficiale.

A giudicare dal primo teaser trailer diffuso da Netflix, sembra divertente e interessante questo They Cloned Tyrone, interpretato dal trio John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx (tutti con delle pettinature incredibili!). Diretto da Juel Taylor, parte come un classico film da colpo grosso, con i tre che si preparano a fare una rapina, ma scoprono segreti di cui nessuno dovrebbe essere a conoscenza...

They Cloned Tyrone: rapine, complotti e commedia nel film

Chi sarà il misterioso Tyrone del titolo, che vediamo nel trailer e che è stato, a quanto pare, clonato? Sulla trama del film, Netflix si limita a scrivere questo: Una serie di inquietanti eventi getta un improbabile terzetto sulle tracce di un atroce esperimento governativo in questo mystery pulp incentrato su una rapina. Certo è che sarà una gioia vedere insieme John Boyega, Teyonah Parris e il premio Oscar Jamie Foxx in una storia insolita e che fa leva sul complottismo attuale che immagina, per una volta, reale, e ricorda certi film blaxploitation degli anni Settanta. Non sappiamo ancora quando troveremo They Cloned Tyrone su Netflix e se avrà prima un passaggio in sala, ma vi consigliamo di appuntarvi il titolo.