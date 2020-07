The Vanished: il trailer del thriller psicologico con Thomas Jane, Anne Heche e Jason Patric

News Cinema

Ennesimo film che si prepara a debuttare negli USA in formato digitale, The Vanished è un thriller psicologico che prende le mosse dal peggior incubo di ogni genitore: la sparizione di un figlio.

Debutterà negli Stati Uniti il 21 agosto, nelle sale che per allora saranno disponibili, ma anche in formato digitale e on demand, distribuito da Saban Films, un thriller psicologico intitolato The Vanished, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer.

Con protagonisti Thomas Jane, Anne Heche e Jason Patric, i cui volti campeggiano anche nel poster da poco reso disponbile, The Vanished prende spunto da uno dei peggiori incubi di ogni genitore: la sparizione di un figlio.

Jane e Heche sono infatti un padre e una madre che, durante una vacanza, scoprono che la loro bambina è svanita senza lasciare alcuna traccia. Decisi a non fermarsi di fronte a nulla pur di ritrovarla, dovranno affrontare delle verità sconvolgenti che emergeranno nel corso delle ricerche.

The Vanished è stato scritto e diretto da Peter Facinelli, che compare anche nel film in veste d'attore.

The Vanished: il trailer e il poster del film