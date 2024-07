The Thicket: il trailer del western con Peter Dinklage e Juliette Lewis tratto da La Foresta di Joe Lansdale

News Cinema

Uscirà in America il 6 settembre il western di Elliott Lester The Thicket, tratto da La foresta di Joe R. Lansdale. Ecco il trailer originale.

Amatissimo in Italia, che è in pratica la sua seconda casa, tanto che alcuni suoi libri sono usciti prima da noi che in America, per quel che riguarda il cinema, i film tratti dai romanzi di Joe R. Lansdale (da Bubba Ho-Tep a Freddo a luglio) hanno avuto una distribuzione limitata o assente. Speriamo vada diversamente col western The Thicket, tratto da La Foresta, del 2013, diretto dal regista britannico Elliott Lester e interpretato in due dei ruoli principali da Peter Dinklage e Juliette Lewis. The Thicket uscirà in America il 6 settembre e avrà la sua anteprima europea al festival di Deauville. Ecco il trailer originale.

The Thicket: la trama e il cast una storia di violenza e vendetta

Nel tipico stile di Joe Lansdale, The Thicket vede affrontarsi un gruppo di ferocissimi malviventi e stupratori, capitanato dalla spietata Cut Throat Bill (Juliette Lewis) e una banda di assortiti bounty hunter, che comprende un nano, "Shorty" (Peter Dinklage), il figlio di un becchino ex schiavo e una donna, assoldati dal sedicenne Jack Parker (Levon Hawke, figlio di Ethan Hawke e Uma Thurman) per liberare la sorella quattordicenne Lula (Esmé Creed-Miles), rapita dai malfattori. Una storia costellata di violenza realistica che dalle immagini del trailer sembra riprodotta piuttosto fedelmente. Il resto del cast è composto da Leslie Grace, Gbenga Akinnagbe, Macon Blair, il frontman dei Metallica James Hetfield e Arliss Howard. Speriamo che almeno stavolta una distribuzione italiana acquisti The Thicket: al momento non ci risulta.