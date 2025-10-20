TGCom24
News Cinema

The Running Man, Glen Powell e l'approvazione di Stephen King: "Una grande tensione"

Domenico Misciagna

Glen Powell e il regista Edgar Wright hanno raccontato la grande tensione nell'attesa dell'approvazione di Stephen King per l'adattamento di The Running Man. Stanno infatti per portare al cinema, dal 13 novembre, il suo "L'uomo in fuga".

The Running Man, Glen Powell e l'approvazione di Stephen King: "Una grande tensione"

Non bisogna mai fare arrabbiare Stephen King: lo scrittore non è nuovo a esprimere opinioni nette, specialmente sugli adattamenti dei suoi lavori, non essendosi risparmiato neppure critiche su un film "intoccabile" come Shining. A maggior ragione è attento quando deve approvare una di queste trasposizioni, per cui Glen Powell ed Edgar Wright, protagonista e regista di The Running Man (al cinema dal 13 novembre), erano comprensibilmente preoccupati del loro progetto, tratto da "L'uomo in fuga". King avrebbe approvato sceneggiatura e casting? Leggi anche The Running Man, Stephen King recensisce il nuovo film e lo paragona ad un celebre film d'azione

Stephen King ha detto sì all'adattamento di The Running Man con Glen Powell

Scritto da Stephen King nel 1982, utilizzando il suo pseudonimo "Richard Bachman", "L'uomo in fuga" sta per diventare The Running Man, satirico action thriller dove Glen Powell è un uomo che in un prossimo futuro accetta di partecipare a un gioco televisivo al massacro: deve sopravvivere trenta giorni mentre gli danno la caccia per ucciderlo. In caso di successo, otterrà i soldi che gli servono per salvare sua figlia malata. Gli autori del programma lo vogliono morto, il pubblico anche. Lui non è mica tanto d'accordo. Ospiti di un panel al Comic Con di New York, il regista Edgar Wright e l'attore hanno raccontato la loro tensione nel proporre il progetto all'approvazione di Stephen King. Wright dice: "Ha letto la sceneggiatura prima che cominciassimo a girare e, beh... è Stephen King. È come se fosse il più famoso insegnante di inglese della storia. Ho pensato: 'Sono troppo teso all'idea di fargli vedere i compiti a casa!' Ma ha adorato la sceneggiatura, quindi è andata." Powell dal canto suo ha capito presto che essere coinvolto in un adattamento di un'opera di King prevede anche un ok sulla propria partecipazione: anche se Edgar l'aveva scelto, rimaneva un ultimo passaggio per capire se poteva essere il Ben Richards del grande schermo. Racconta: "Edgar mi offre il film e io: 'Certo, andiamo!' Poi però aggiunge quella sera stessa: 'Comunque, guarda che devi essere approvato da Stephen King, stasera si guarda Hit Man - Killer per caso.' Quindi ho dovuto attendere fino alla mattina che Stephen King si guardasse Hit Man, sperando di avere ancora il ruolo. Terribile. Ma gli è piaciuto!"
Per la cronaca, Hit Man di Richard Linklater è piaciuto anche al nostro Mauro Donzelli.

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
