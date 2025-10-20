The Running Man, Glen Powell e l'approvazione di Stephen King: "Una grande tensione"

News Cinema

Glen Powell e il regista Edgar Wright hanno raccontato la grande tensione nell'attesa dell'approvazione di Stephen King per l'adattamento di The Running Man. Stanno infatti per portare al cinema, dal 13 novembre, il suo "L'uomo in fuga".

Non bisogna mai fare arrabbiare Stephen King: lo scrittore non è nuovo a esprimere opinioni nette, specialmente sugli adattamenti dei suoi lavori, non essendosi risparmiato neppure critiche su un film "intoccabile" come Shining. A maggior ragione è attento quando deve approvare una di queste trasposizioni, per cui Glen Powell ed Edgar Wright, protagonista e regista di The Running Man (al cinema dal 13 novembre), erano comprensibilmente preoccupati del loro progetto, tratto da "L'uomo in fuga". King avrebbe approvato sceneggiatura e casting? Leggi anche The Running Man, Stephen King recensisce il nuovo film e lo paragona ad un celebre film d'azione

Stephen King ha detto sì all'adattamento di The Running Man con Glen Powell