The Retaliators: il violentissimo trailer internazionale dell'horror in uscita il 14 settembre

Arriva nei cinema italiani il 14 settembre, in contemporanea mondiale. l'acclamato horror The Retaliators. Ecco il trailer internazionale.

Se non vi piacciono gli horror addomesticati ma preferite emozioni estreme, The Retaliators è il film che fa per voi. E, buone notizie, arriverà nei cinema italiani in contemporanea mondiale il 14 settembre. Scritto dai fratelli Geare e diretto a 4 mani da Samuel Gonzales Jr. e Bridget Smith, è intrepretato da Michael Lombardi e Marc Menchaca nei ruoli principali e, anche se non è ancora uscito, arriva al cinema dopo un tour nei festival mondiali di genere dove ha raccolto numerosi premi, entusiasmando la stampa di settore. Dread Central lo ha definito "un'esperienza di visione audace e indimenticabile", Stardust invece dice che "The Retaliators prende vita come un viaggio da brivido sfrenato, elettrizzante e cruento". Intanto siamo in grado di mostrarvi il trailer internazionale.

The Retaliators: la trama

Come avete capito dal trailer, The Retaliators è una storia di vendetta privata che nasconde qualcosa di molto più terribile. La vicenda prende il via quando la figlia di un onesto e virtuoso pastore protestante viene brutalmente assassinata. All'uomo viene offerta la possibilità di avere il killer a sua disposizione, con un'unica condizione: non ucciderlo.