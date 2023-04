The Portable Door: l'avventura fantasy con Patrick Gibson in esclusiva su Sky dall'8 aprile

News Cinema

Basato sulla saga letteraria di Tom Holt, The Portable Door è in arrivo in prima TV in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da sabato 8 aprile. Vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva del film con protagonisti Patrick Gibson, Sam Neill e Christoph Waltz.

Dopo il successo raggiunto nella seconda stagione di Tenebre e Ossa, Patrick Gibson si prepara ad incantare il pubblico di Sky come protagonista di The Portable Door. Film fantasy tratto dall'omonima saga letteraria di Tom Holt (composta da sette romanzi), è in arrivo in prima TV assoluta su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW sabato 8 aprile 2023.



The Portable Door: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Portable Door, in prima TV il film fantasy con Patrick Gibson: una clip in anteprima esclusiva

Una nuova avventura magica attende Patrick Gibson e il pubblico di Sky Cinema con una prima TV da incanto. The Portable Door racconta la storia di un giovane, di nome Paul Carpenter, che finisce per bazzicare in un mondo fantastico. Insieme alla collega Sophie (Sophie Wilde), entrambi tirocinanti presso un’azienda altamente misteriosa (J.W. Wells & Co), scopre una porta magica (richiesta dal suo datore di lavoro) attraverso cui può viaggiare ovunque voglia. Humphrey Wells, amministratore delegato, e Dennis Tanner, il manager, sono entrambi astuti criminali, che ingannano facilmente il prossimo con il supporto del proprio fascino. Entrambi hanno intenzione di stravolgere il mondo della magia, inserendo le strategie aziendali più moderne nel mondo antico della magia.



Clip in anteprima esclusiva del film:



The Portable Door: Una Clip Ufficiale italiana in Anteprima Esclusiva del Film su Sky - HD

Diretto da Jeffrey Walker, The Portable Door arriva in Italia esclusivamente a Sky Cinema sabato 8 aprile 2023, anche on demand su NOW. Il cast non include soltanto Patrick Gibson (reduce dal grande successo in Tenebre Ossa) e Sophie Wilde (che debutta così al cinema). Coinvolge anche Sam Neill e Christoph Waltz, Chris Pang, Miranda Otto, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das e Damon Herriman. La sceneggiatura invece è nelle mani di Leon Ford, che debutta così con un lungometraggio dopo aver dato un forte contributo soprattutto alle serie TV.