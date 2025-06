The Pickup - Il blindato dell’amore, ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film con Eddie Murphy

News Cinema

Debutta il 6 agosto in streaming su Prime Video la nuova commedia d'azione che vede protagonista l'attore americano. Ecco trailer ufficiale e la trama di The Pickup - Il blindato dell’amore

Vi presentiamo qui di seguito il trailer italiano ufficiale di The Pickup - Il blindato dell'amore, commedia d'azione che debutterà il prossimo 6 agosto su Prime Video e che vede protagonista l'amatissimo Eddie Murphy, affiancato da Pete Davidson, uno dei volti più noti del Saturday Night Live, e da Keke Palmer.

Diretto da Tim Story (noto per film come The Blackening, La bottega del barbiere e Poliziotto in prova) The Pickup - Il blindato dell’amore mescola azione adrenalinica e umorismo pungente e riunisce due generazioni di comici per dare vita ad un sodalizio esplosivo ed esilarante che esalta la sintonia perfetta tra l'esperienza della vecchia scuola e l'energia di quella nuova.

Questa la trama ufficiale:

In The Pickup – Il blindato dell’amore, un semplice prelievo di denaro prende una piega inaspettata quando due incompatibili autisti di furgoni blindati, RUSSEL (Eddie Murphy) e TRAVIS (Pete Davidson), vengono assaliti da criminali spietati guidati da una scaltra mente criminale, ZOE (Keke Palmer), con piani che vanno ben oltre il carico di denaro. Mentre il caos esplode intorno a loro, l’improbabile duo deve affrontare pericoli estremi, personalità agli antipodi e una giornata davvero storta... che peggiora di minuto in minuto.

Kevin Burrows e Matt Mider sono gli autori della sceneggiatura, mentre il cast è completato da Eva Longoria, Marshawn Lynch, Joe “Roman Reigns” Anoa’i, Andrew Dice Clay e Ismael Cruz Córdova.

The Pickup - Il blindato dell'amore: il trailer italiano ufficiale e il poster