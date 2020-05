The Old Guard: Charlize Theron e Luca Marinelli nel trailer ufficiale italiano del film Netflix

News Cinema

Debutterà il prossimo 10 luglio sulla piattaforma in streaming di Netflix The Old Guard, un fantascientifico action movie che vede protagonista la diva Theron e l'italiano Marinelli. Nel cast ci sono anche Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor.

Dopo le prime foto ufficiali diffuse pochi giorni fa, ecco l'annunciato primo trailer di The Old Guard, il fantascientifico action movie che sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal prossimo 10 luglio e che segna il debutto in una produzione hollywoodiana di Luca Marinelli, protagonista al fianco di Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor.

Basato su una serie di graphic novel scritta da Greg Rucka e illustrata da Leandro Fernandez, sceneggiato dallo stesso Rucka e diretto da Gina Prince-Bythewood, The Old Guard racconta di un piccolo gruppo di mercenari divenuti immortali, che deve combattere per tenere unita la squadra dopo aver scoperto l'esistenza di un nuovo immortale e che i loro poteri sono a rischio.

Ecco il trailer e la sinossi ufficiali di The Old Guard:





Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo clandestino guidato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Al suo interno ci sono mercenari molto uniti tra loro e che stranamente non possono morire. Durante una missione urgente le straordinarie capacità dei componenti della squadra diventano improvvisamente pubbliche. Ora tocca ad Andy e all'ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.