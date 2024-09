The Old Guard 2, reshoot in vista, uscita rimandata ancora

News Cinema

A quanto sembra, nonostante sia stato girato nel 2022, The Old Guard 2 con Charlize Theron non vedrà la luce nemmeno quest'anno: Netflix ha programmato due settimane di reshoot in ottobre. Un sequel davvero sofferto.

Non c'è pace per The Old Guard 2, il sequel del film con Charlize Theron e Luca Marinelli, un buon successo per Netflix uscito nel 2020: come sa chi ne sta seguendo il complesso iter, il lungometraggio è stato in effetti già girato nel 2022, ma a causa di un cambio di dirigenza nel settore film del colosso dello streaming, si è impantanato in fase di post-produzione. Adesso da What's On Netflix arriva voce che sono previsti reshoot tra un mese, spostandone di fatto la programmazione al 2025. Bisogna preoccuparsi o è un buon segno che Netflix ci creda ancora? Leggi anche The Old Guard 2, che fine ha fatto il sequel? Charlize Theron ci aggiorna

The Old Guard 2 esce nel 2025, nuove scene si girano a ottobre