The Mummy: dopo quello de La casa, per Lee Cronin arriva il reboot moderno del classico horror

News Cinema

Dopo aver realizzato La Casa - Il Risveglio del male, il regista Lee Cronin dirigerà per Blumhouse e Atomic Monster un'altra versione de La mummia.

Tra i registi europei che si sono affermati nel cinema horror americano, l'irlandese Lee Cronin, rivelatosi con Hole - L'abisso, è a parer nostro uno dei più interessanti. Dopo aver realizzato il buon reboot al femminile La casa - Il risveglio del male, affronterà per Bumhouse e Atomic Monster, come annunciato su Twitter, la variante moderna di un altro celebre horror, The Mummy.

La mummia di Lee Cronin

Secondo le parole di Cronin in merito al progetto: "Questo sarà diverso da qualsiasi altro film de La Mummia abbiate mai visto. Scaverò in profondità nella terra per farne uscire qualcosa di molto antico e molto spaventoso". Il regista oltre a dirigere The Mummy ne firma anche l'adattamento. A produrlo per New Line Cinema sono Atomic Monster, Blumhouse e Doppelgängers e l'uscita è prevista per il 17 aprile 2026. Jason Blum, deus ex machina di molti reboot contemporanei, in merito al regista afferma: "Cronin ha uno sguardo affascinante e moderno su qualcosa di molto antico che credo il pubblico amerà", e James Wan di Atomic Monster aggiunge "è un cineasta di talento nel mondo dell'horror, il cui lavoro ha elettrizzato il pubblico". Noi non abbiamo dubbi che si tratterà di un horror a dir poco interessante, e lo aspettiamo fin da ora con fiducia.