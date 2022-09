The Mother: Jennifer Lopez è una killer professionista nel primo trailer del film Netflix

News Cinema

Atteso in streaming su Netflix per maggio 2023, The Mother ci presenta J.Lo nel primo teaser trailer.

Non è certo la prima volta che vediamo Jennifer Lopez in un action movie, ma stavolta il suo ruolo è nettamente diverso. Diretto dalla neozelandese Niki Caro (regista della versione live-action di Mulan, tra le tante cose), il film The Mother racconta di una spietata killer professionista che anni prima, per proteggere sua figlia e garantirle una vita normale, si è dovuta separare da lei scegliendo di darla in adozione. La donna però è costretta ad uscire allo scoperto e a tornare in azione, perché la figlia è in pericolo e ha bisogno del suo aiuto.