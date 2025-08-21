The Mastermind: Josh O'Connor ladro di opere d'arte in fuga nel trailer del film

News Cinema

In sala da fine ottobre con MUBI, The Mastermind arriva dall'ultimo Festival di Cannes, dov'è stato presentato in concorso, e ha come protagonista Josh O'Connor, che fa la parte di un latitante. Del film, scritto e diretto da Kelly Reichardt, è uscito oggi il trailer ufficiale italiano

The Mastermind è stato l'ultimo film del concorso dell'ultimo Festival di Cannes, ma ciò non ha impedito ai critici affaticati da quasi due settimane di proiezioni di vederlo e apprezzarlo. Il merito è anche, ma non solo, dell'attore protagonista Josh O’Connor, che abbiamo visto per esempio ne La Chimera di Alice Rohrwacher e in Challengers di Luca Guadagnino. Le atmosfere di The Mastermind sono però lontane da quelle dei due film appena citati, perché ci troviamo nell’America degli anni Settanta, attraversata da un latitante che ha fatto una rapina in un museo ed è riuscito a scappare e segnata dagli orrori della guerra del Vietnam. Del cast di The Mastermind, che è diretto da Kelly Reichardt, fanno parte anche Alana Haim, John Magaro, Hope Davis, Bill Camp, Gaby Hoffmann, Amanda Plummer, Eli Gelb, Cole Doman, Javion Allen, Matthew Maher e Rhenzy Feliz. La prima l'abbiamo vista in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

The Mastermind: la trama e il trailer

Accurato ritratto di certa provincia americana, The Mastermind arriverà nelle nostre sale il 30 ottobre distribuito da MUBI. Ecco la breve sinossi ufficiale del film:

In un tranquillo angolo del Massachusetts, intorno al 1970, JB Mooney, un falegname disoccupato diventato ladro d’arte dilettante, pianifica il suo primo grande colpo. Quando le cose vanno a rotoli, la sua vita va in frantumi…

The Mastermind è a metà fra un film di rapina e un road movie ed è stato sceneggiato e montato dalla stessa Kelly Reichardt. Oggi è stato diffuso il trailer, che vi mostriamo non prima di avervi ricordato che Josh O'Connor è diventato famoso grazie al ruolo del Principe Carlo nella serie The Crown e che ha recitato anche in Emma, Lee Miller e The History of Sound.