TGCom24
Home | Cinema | News | The Mastermind: Josh O'Connor ladro di opere d'arte in fuga nel trailer del film
News Cinema

The Mastermind: Josh O'Connor ladro di opere d'arte in fuga nel trailer del film

Carola Proto

In sala da fine ottobre con MUBI, The Mastermind arriva dall'ultimo Festival di Cannes, dov'è stato presentato in concorso, e ha come protagonista Josh O'Connor, che fa la parte di un latitante. Del film, scritto e diretto da Kelly Reichardt, è uscito oggi il trailer ufficiale italiano

The Mastermind: Josh O'Connor ladro di opere d'arte in fuga nel trailer del film

The Mastermind è stato l'ultimo film del concorso dell'ultimo Festival di Cannes, ma ciò non ha impedito ai critici affaticati da quasi due settimane di proiezioni di vederlo e apprezzarlo. Il merito è anche, ma non solo, dell'attore protagonista Josh O’Connor, che abbiamo visto per esempio ne La Chimera di Alice Rohrwacher e in Challengers di Luca Guadagnino. Le atmosfere di The Mastermind sono però lontane da quelle dei due film appena citati, perché ci troviamo nell’America degli anni Settanta, attraversata da un latitante che ha fatto una rapina in un museo ed è riuscito a scappare e segnata dagli orrori della guerra del Vietnam. Del cast di The Mastermind, che è diretto da Kelly Reichardt, fanno parte anche Alana Haim, John Magaro, Hope Davis, Bill Camp, Gaby Hoffmann, Amanda Plummer, Eli Gelb, Cole Doman, Javion Allen, Matthew Maher e Rhenzy Feliz. La prima l'abbiamo vista in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

The Mastermind: la trama e il trailer

Accurato ritratto di certa provincia americana, The Mastermind arriverà nelle nostre sale il 30 ottobre distribuito da MUBI. Ecco la breve sinossi ufficiale del film:

In un tranquillo angolo del Massachusetts, intorno al 1970, JB Mooney, un falegname disoccupato diventato ladro d’arte dilettante, pianifica il suo primo grande colpo. Quando le cose vanno a rotoli, la sua vita va in frantumi…

The Mastermind è a metà fra un film di rapina e un road movie ed è stato sceneggiato e montato dalla stessa Kelly Reichardt. Oggi è stato diffuso il trailer, che vi mostriamo non prima di avervi ricordato che Josh O'Connor è diventato famoso grazie al ruolo del Principe Carlo nella serie The Crown e che ha recitato anche in Emma, Lee Miller e The History of Sound.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
news Cinema Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
Phoebe Dynevor scatena un conflitto familiare nel trailer di Anniversary, nuovo thriller con Diane Lane e Dylan O'Brien
news Cinema Phoebe Dynevor scatena un conflitto familiare nel trailer di Anniversary, nuovo thriller con Diane Lane e Dylan O'Brien
Un film Minecraft 2, Kirsten Dunst vorrebbe recitare nel sequel per due motivi
news Cinema Un film Minecraft 2, Kirsten Dunst vorrebbe recitare nel sequel per due motivi
Kiss of the Spider Woman: il nuovo trailer del musical con Jennifer Lopez dal romanzo di Manuel Puig
news Cinema Kiss of the Spider Woman: il nuovo trailer del musical con Jennifer Lopez dal romanzo di Manuel Puig
A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie e Colin Farrell nel nuovo trailer del loro viaggio straordinario
news Cinema A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie e Colin Farrell nel nuovo trailer del loro viaggio straordinario
KPop Demon Hunters, la regista anticipa le idee per un sequel dopo il successo di Netflix
news Cinema KPop Demon Hunters, la regista anticipa le idee per un sequel dopo il successo di Netflix
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Agosto, in prima serata
Downton Abbey: all'asta online da Bonhams abiti, cimeli e oggetti di scena della serie e dei film
news Cinema Downton Abbey: all'asta online da Bonhams abiti, cimeli e oggetti di scena della serie e dei film
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Dagmar - L'Anima dei Vichinghi
Guardians of the Tomb
Cold Blood - Senza pace
Cellular
Gli Intoccabili
Banlieue 13
I Re della Scena
In ricchezza e in povertà
The Innocents
Influencer - L'Isola delle Illusioni
Tutte le donne della mia vita
La Caccia
Film stasera in TV