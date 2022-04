The Lake: il trailer dello spettacolare monster movie cino-thailandese

News Cinema

Arriva da Oriente il primo teaser trailer di un film che promette di rivaleggiare ad armi pari con molte produzioni americane. Non a caso a realizzare il design della creatura che semina panico e distruzione c'è lo stesso artista che ha lavorato a blockbuster di Hollywood come Cloverfield e molti altri.

Si chiama Jordu Schell ed è un signore americano di 54 anni. Probabilmente non lo avete mai sentito nominare, ma è altrettanto probabile che abbiate visto molte delle sue creature.

Schell è infatti un artista americano che è specializzato nella realizzazione del design e delle versioni tridimensionali di molti dei più popolari mostri visti al cinema nel corso degli ultimi decenni.

Predator 2, Starship Troopers, Alien: Resurrection, Planet of the Apes, Hellboy, The Mist, Cloverfiels, Avatar, Quella casa nel bosco e il remake di La cosa sono solo alcuni dei film che devono moltissimo al lavoro di designer e scultore di Schell.

Uno dei suoi lavori più recenti, però, Schell non lo ha realizzato in America, ma in Thailandia: è stato lui, infatti, a disegnare e modellare il mostro gigante che è protagonista di The Lake, film ambiziosissimo e dagli elevatissimi valori produttivi che batte bandiera produttiva cinese e thailandese e che debutterà nelle sale dela Thailandia il prossimo mese di agosto.

Per darvi un'idea del film, che, anche grazie al contributo di Schell, ma non solo, promette di rivaleggiare ad armi pari con molte produzioni americane, qui di seguito trovate il trailer di The Lake.