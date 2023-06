The J-Horror Virus: il trailer del documentario che ci racconta la storica epoca dell'horror giapponese

News Cinema

Tra fine anni Novanta e inizio anni Duemila, gli horror provenienti dal Giappone hanno invaso gli schermi e i nostri incubi. A loro è dedicato il documentario The J-Horror Virus, di cui vi mostriamo il trailer.

Se vi diciamo Ring, Ju-On: The Grudge, Pulse, The Cure, Tetsuo, Shutter, Dark Water, siamo certi che, se siete dei veri appassionati, un brivido di eccitazione e paura vi correrà lungo la schiena, al ricordo di quel periodo fantastico per gli amanti dell'horror, in cui i film giapponesi invasero le nostre sale e i nostri incubi, riscrivendo il genere. Al J-Horror è dedicato un documentario, The J-Horror Virus, che sembra interessantissimo, dove a parlare sono i registi che ci hanno regalato questi film, da Takasji Shimizu a Shin'ya Tsukamoto a Kyioshi Kurosawa, come vedete nel trailer che vi mostriamo, ma anche le interpreti delle donne spettro dai lunghi capelli. Speriamo di poterlo vedere presto anche in Italia, perché in effetti mancava un'opera che raccontasse in dettaglio il momento in cui, tra fine anni Novanta e inizio Duemila, l'horror è cambiato per sempre con l'arrivo di queste storie ambientate in epoca contemporanea, ma con le radici nell'affascinante folclore giapponese.

The J-Horror Virus: un documentario sulla storia di questo genere particolare

A realizzare The J-Horror Virus sono stati Sarah Appleton e Jasper Sharp, critico specializzato in cinema giapponese. Il loro film è così descritto: "Un documentario che rintraccia le origini, l'evoluzione e la diffusione nel mondo di un genere distinto e made-in-Japan di horror soprannaturali, che si sono insinuate nella coscienza mondiale alla fine del secolo, film con spettri vendicativi che si manifestavano attraverso la tecnologia contemporanea su uno sfondo di alienazione urbana e degrado sociale. Dalle origini nel finto documentario di Teruyoshi Ishii’s Psychic Vision: Jaganrei (1988) e nelle fondamentali serie in video Scary True Stories di Norio Tsuruta (1991/92), attraverso titoli chiavi come Ring di Hideo Nakata (1998), Pulse di Kiyoshi Kurosawa (2001) e Ju-On: The Grudge di Takashi Shimizuhe (2002), critici e registi riflettono su come le cupe visioni distopiche e le angoscianti atmosfere che hanno reso così unici questi lavori si siano infiltrate nel mondo". Tra gli intervistati, oltre ai citati, ci sono anche Masayuki Ochiai (Infection), Mari Asato (Fatal Frame) e le attrici Rie Inoo (Ring) e Takako Fuji (Ju-On).