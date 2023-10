The Iron Claw - Zac Efron è il wrestler Kevin Von Erich nel trailer del drama A24

News Cinema

Il mito della dinastia di wrestler Von Erich rivive in The Iron Claw, di cui A24 ha condiviso il primo trailer. Nel cast Zac Efron, Jeremy Allen White e Lily James.

A24 ha finalmente condiviso il primo trailer di The Iron Claw, drama sulla tormentata dinastia di wrestler Von Erich. Protagonista del lungometraggio è Zac Efron, che aveva già mostrato la sua incredibile trasformazione fisica in alcune foto dal set. Al suo fianco, troviamo poi la star di Shameless e The Bear Jeremy Allen White.

The Iron Claw - Trama e cast del biopic di Sean Durkin

Protagonista del biopic è appunto Zac Efron, che veste i panni di Kevin Von Erich, wrestler della categoria dei pesi massimi conosciuto con il "nome di battaglia" di Gurriero d'Oro. Il lungometraggio racconterà infatti dell'ascesa e dalla caduta della dinastia Von Erich dal punto di vista di Kevin, unico sopravvissuto di sei fratelli, deceduti per incidenti, problemi di salute o suicidio. Nel cast, accanto ad Efron, troviamo poi Jeremy Allen White (Kerry Von Erich), Harris Dicknson (David Von Erich), Maura Tierney e Holt McCallany - interpreti dei genitori dei fratelli Von Erich, Doris e Fritz, tre volte campione del mondo - e Lily James.

Ancor prima del rilascio del trailer, The Iron Claw aveva attirato l'attenzione dei social per il look dei due protagonisti, che hanno messo su molta massa muscolare per calarsi al meglio nei ruoli di Kevin e Kerry - Jeremy Allen White, ai microfoni di GQ, ha dichiarato di aver preso oltre 40 chili. Ad elogiare i risultati raggiunti da Zac Efron era stato, del resto, il "vero" Kevin Von Erich:

Sarà un duro lavoro, penso. Ci sono molte informazioni e molto tempo da coprire, hanno molto lavoro da affrontare. Ma ho visto una foto del protagonista ed era grandioso. Non penso di essere mai stato così in forma. Penso faranno un lavoro grandioso. Ho parlato con il regista Sean Durkin, sembra una persona davvero fantastica.

Zac Efron, assente dalle scene dal 2022 - la sua ultima apparizione risale a Una birra al fronte - torna dunque al genere biopic dopo Ted Bundy - Fascino criminale, in cui ha interpretato proprio Ted Bundy, uno dei serial killer più famosi ed analizzati di tutti i tempi. The Iron Claw è scritto e diretto da Sean Durkin, noto sopratutto per alcuni drammi psicologici - La fuga di Martha, con Elizabeth Olsen - e The Nest - L'inganno. Negli Stati Uniti, il lungometraggio sarà nelle sale a partire dal 22 dicembre, mentre non è stata ancora definita una data d'uscita italiana. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.