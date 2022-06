The Invitation: aristocrazia inglese, un matrimonio in campagna e vampiri nel trailer dell'horror con Nathalie Emmanuel

News Cinema

Dal test del DNA fatto da una ragazza parte la storia di The Invitation, un horror promettente con Nathalie Emmanuel, di cui è appena uscito il notevole trailer.

Non si giudica un libro dalla copertina o un film dal trailer, ma ciò non toglie che The Invitation, horror diretto da Jessica M. Thompson, che uscirà in America il 26 agosto con Sony, dalle prime immagini sembri davvero promettente.

The Invitation: trama e cast

Sempre più frequenti sono le registe che si cimentano con l'horror e questo ci fa particolarmente piacere, perché il punto di vista femminile sul genere è sempre ricco di spunti interessanti. Questo sembra anche a vedere il trailer di The Invitation, diretto da Jessica M. Thompson e interpretato dalla Nathalie Emmanuel dei Fast & Furious, Thomas Doherty, Stephanie Corneliusson, Alana Boden, Courtney Taylor, Hugh Skinner e Sean Pertwee.

Tutto inizia quando Evie, una giovane donna americana, cerca di scoprire di più sui propri legami di sangue, dopo l'improvvisa morte della madre, sottoponendosi ad un esame casalingo del DNA. Scopre così di avere un cugino inglese di cui non era a conoscenza, che la invita in Inghilterra. Dopo averlo conosciuto, le viene esteso l'invito a partecipare a un matrimonio, dove potrà conoscere altri suoi lontani parenti. Dopo aver pensato di trovarsi all'interno di un romanzo di Jane Austen, in mezzo all'aristocrazia inglese, la povera Evie si troverà al centro delle indesiderate attenzioni di un gruppo di vampiri e scoprirà che il matrimonio... tutto questo lo si vede nel trailer di The Invitation, un invito che speriamo venga raccolto anche da qualche distribuzione italiana.