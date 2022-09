The Good Nurse, il trailer del thriller con Eddie Redmayne e Jessica Chastain

News Cinema

Sarà pubblicato a fine ottobre su Netflix il thriller The Good Nurse con Eddie Redmayne e Jessica Chastain, dove un infermiere è sospettato di assassinare i suoi pazienti...

The Good Nurse con Jessica Chastain e Eddie Redmayne arriverà su Netflix alla fine di ottobre: si tratta di un thriller basato su una storia vera, e possiamo mostrarvene il trailer. Diretto da Tobias Lindholm, è scritto dalla sceneggiatrice Krysty Wilson-Cairns, già dietro a 1917. La vicenda raccontata ha echi anche nella cronaca italiana.



The Good Nurse: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

The Good Nurse, Eddie Redmayne infermiere assassino nel thriller con Jessica Chastain

In The Good Nurse, l'infermiera Amy (Jessica Chastain) vive un'esistenza stressante: è single con due figli a carico, si prende cura di una madre con cuore debole. A sollevarla dalle fatiche del lavoro c'è il premuroso nuovo collega Charlie (Eddie Redmayne), la cui amicizia sembra finalmente stabilizzare l'esistenza di Amy. Almeno finché non viene coinvolta in un'investigazione: ci sono forti possibilità che Charlie sia un assassino seriale, responsabile della morte di diversi pazienti in altre strutture. Per la sua vicinanza con Charlie, Amy viene ritenuta dalla polizia la persona più utile per incastrarlo...

The Good Nurse sarà presentato al Festival di Toronto (in partenza oggi e in chiusura il 18 settembre), ed è previsto negli States anche un breve passaggio al cinema di una decina di giorni, a distribuzione limitata, prima della pubblicazione su Netflix il 26 ottobre. Guarda anche The Forgiven: il trailer italiano del film con Jessica Chastain e Ralph Fiennes nei guai nel deserto del Marocco