The Ghost of Richard Harris: stasera su Sky Arte alle 21.15 il documentario sulla vita tempestosa del grande attore

Stasera, alle 21.15, Sky Arte celebra il talento di Richard Harris, il primo Albus Silente della saga di Harry Potter. Lo fa con il documentario The Ghost of Richard Harris, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. La regia è di Adrian Sibley.

La regia è di Adrian Sibley, che racconta sia il pubblico che il privato di un artista che si è diviso fra palcoscenico e set cinematografico e che ha avuto una carriera di oltre 50 anni, durante la quale ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile al festival di Cannes, nel 1963, grazie a Io sono un campione. Per lo stesso film Harris ha ricevuto la prima candidatura all'Oscar. La seconda è arrivata con Il campo.

The Ghost of Richard Harris: di cosa parla il documentario

The Ghost of Richard Harris è il ritratto di un uomo turbolento, che tuttavia è stato un padre molto amato e un nonno adorabile. Morendo, ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei suoi tre figli Damian, Jared e Jamie, che nel doc hanno parte attiva, perché compaiono spesso e raccontano la vita di un padre che avrebbero voluto vedere più spesso.

Attraverso fotografie in bianco e nero, materiale inedito e interviste ad attori che hanno lavorato con Harris - ad esempio Russell Crowe e Vanessa Redgrave - il documentario si impone come un vero e proprio biopic esaustivo. Si comincia infatti dall'infanzia di Richard Harris per poi parlare dei suoi esordi e della sua febbrile creatività, del suo temperamento eccessivo e della sua dipendenza da alcool e droghe.

Nei suoi 72 anni di vita, Richard Harris è stato perfino un cantante (ha inciso 5 album), e un poeta. Ma soprattutto l'attore ha accettato il ruolo di Albus Silente in Harry Potter e la pietra filosofale per far contenta la sua nipotina. Ha recitato solo nel primo capitolo della saga, e i fan del mago nato dalla fantasia di J.K. Rowling lo ricordano con affetto. Vogliamo ricordarlo anche noi attraverso il trailer proprio di Harry Potter e la pietra filosofale, ma prima rammentate: stasera su Sky Arte alle 21.00 e in streaming su NOW è di scena The Ghost of Richard Harris.