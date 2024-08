The Demon Disorder: il trailer del body horror australiano con John Noble

News Cinema

Prodotto dai fratelli Spierig per Shudder, arriva l'horror australiano The Demon Disorder, debutto alla regia del maestro degli FX Simon Boyle e con John Noble nel cast. Ecco il trailer.

Che peccato che in Italia non abbiamo Shudder, il canale streaming dedicato all'horror che non solo presenta i film migliori ma spesso li produce anche. Nella maggior parte dei casi dobbiamo limitarci a immaginare cosa ci perdiamo in base alle immagini e alle notizie sui siti stranieri, come nel caso di The Demon DIsorder, che rappresenta il debutto alla regia di Steven Boyle, famoso per gli effetti speciali realizzati in film come King Kong, la trilogia di Matrix e molti altri. Alla produzione con Shudder ci sono i fratelli Spierig, e nel cast John Noble, indimenticato protagonista di Fringe, nonché Denethor nel Signore degli Anelli. Questo il trailer originale di The Demon Disorder.

The Demon Disorder, la trama e il cast

Questa la trama ufficiale: "Questo dramma famigliare australiano ha al centro Graham, un uomo perseguitato dal suo passato fin dalla morte del padre (John Noble) e l'allontanamento dai due fratelli. Jake, il fratello di mezzo, contatta Graham sostenendo che c'è qualcosa di orribilmente sbagliato: il fratello più giovane, Phillip, è posseduto dal loro defunto padre. Graham controvoglia acconsente ad andare e vedere in prima persona. Quando i fratelli sono di nuovo insieme, si rendono presto conto di non essere preparati per le forze che li attaccano e scoprono che i peccati del loro passato non resteranno nascosti". Nel cast di The Demon Disorder ci sono Charles Cottier, Christian Willis e Dirk Hunter.