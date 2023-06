The Breach: ecco il trailer ufficiale originale del film horror prodotto da Slash

News Cinema

Basato su un best seller horror scritto da Nick Cutter, il film è stato prodotto dal famosissimo chitarrista dei Guns N' Roses, che ha ovviamente anche messo le mani nella colonna sonora. Ecco il trailer di The Breach.

Dopo Studio 666, l'horror dei Foo Fighters, ecco arrivare un altro film che unisce il mondo del rock con quello del cinema dell'orrore. Si intitola The Breach, ed è stato prodotto da uno dei chitarristi più noti e stimati della scena mondiale, il leggendario Slash dei Guns N' Roses, che figura come produttore esecutivo e che, ovviamente, ha anche messo mano alla produzione della colonna sonora.

Diretto da Rodrigo Gudiño, The Breach è stato tratto da un romanzo horror di Nick Cutter, che ha firmato il copione assieme a Ian Weir. Con toni che sono stati definiti lovecraftiani da chi ha visto il film ai vari festival in cui è stato proiettato (tra i quali il Fantasia International Film Festival e il Fright Fest), The Breach racconta la storia di un uomo di nome John Hawking, cui mancano pochissimi giorni alla fine del mandato di Capo della polizia di Lone Crowe, una piccolissima cittadina sperduta tra i boschi dell'Ontario settentrionale. Ma quando un corpo martoriato da ferite inquietanti affiora sulle rive del fiume Porcupine, John viene trascinato nel gorgo di un mistero orribile che sfida ogni sua possibile comprensione.

Ecco il trailer originale di The Breach.