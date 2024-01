The Beacon: Ralph Fiennes regista per la quarta volta e sceneggiatore per la prima con un film carico di tensione

News Cinema

Si intitola The Beacon il nuovo film di Ralph Fiennes da regista. L'attore trasforma in immagini una sceneggiatura che segna il suo esordio nella scrittura di un film. La vicenda si svolge nella campagna inglese e la tensione sembra assicurata.

Ralph Fiennes torna dietro alla macchina da presa, e se conoscete un po’ la sua vita e la sua carriera, saprete senz'altro che nel suo curriculum ci sono già tre film, molto diversi fra loro e tutti piuttosto interessanti. Nel 2011 l'attore ha esordito con Coriolanus, da una tragedia di William Shakespeare, mentre nel 2013 è uscito il film in costume The Invisible Woman. Infine, nel 2019, è arrivato Nureyev - The White Crow, biopic sul ballerino Rudolf Nureyev. Il nuovo lungometraggio si intitola The Beacon e, come potevate immaginare, non è una commedia.

The Beacon: cosa sappiamo sul quarto film da regista di Ralph Fiennes

La prima e più importante cosa da dire su The Beacon è che segna comunque un debutto, e sempre di Ralph Fiennes. La sceneggiatura è la prima che l'attore scrive, perché negli altri casi il copione era opera di qualcun altro.

The Beacon viene descritto come "una feroce riflessione su famiglia, classi sociali, razze e identità, oltre che un dramma contemporaneo che si svolge in Gran Bretagna". Il regista è anche protagonista e insieme a lui recitano Indira Varma (Obi-Wan Kenobi), Charles Babalola (Maria Maddalena) e Alison Oliver (Saltburn).

Ecco la sinossi ufficiale come riportata dal sito Collider, fonte della nostra notizia:

Joshua Nyaga lascia londra per andare in campagna per trascorrere per la prima volta un weekend estivo con la sua fidanzata Cass e la famiglia di lei. Strappato, quando era solo un ragazzo, dalla violenza della guerra civile in Uganda e catapultato nella giungla d'asfalto di Londra, Joshua non ha mai avuto i privilegi di cui gode la famiglia di Cass. Circondata dal mare e da magnifici paesaggi naturali, la casa di campagna è un'oasi che trabocca alti ideali e conversazioni vivaci tra il padre e la matrigna di Cass e del loro amico di lunga data Michael. Joshua viene accolto calorosamente, ma un improvviso gesto di violento razzismo durante un concerto locale turba la pace generale, costringendo Joshua e le persone intorno a lui a confrontarsi con la scomoda verità sulle loro differenze.

A giudicare dalla trama, The Beacon sembra carico di tensione e claustrofobico. Collider traccia un paragone con Get Out - Scappa, ma non è detto che il film abbia una componente horror. Forse dietro a questa ipotesi si nasconde un'immagine di Ralph Fiennes distorta dal suo arcinoto ruolo di Lord Voldemort nella saga di Harry Potter.

Tra i film in cui vedremo prossimamente Ralph Fiennes ci sono The Return - adattamento de L'Odissea diretto da Uberto Pasolini e interpretato anche da Juliette Binoche - e il thriller ambientato in Vaticano Conclave.