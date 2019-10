The Batman: Paul Dano è l'Enigmista

News Cinema

Nel cinecomic con Robert Pattinson l'attore si aggiudica il ruolo per cui fino a pochissimo tempo fa era in lizza Jonah Hill.

Soltanto ieri vi avevamo annunciato l'uscita da The Batman di Jonah Hill, che avrebbe dovuto (e voluto) interpretare Pinguino oppure Enigmista, entrando così nel magico universo dei cinecomic. Oggi The Hollywood Reporter annuncia che il secondo dei due villain è stato affidato dalla Warner Bros. a Paul Dano, attore dalle straordinarie capacità che nel 2018 ha esordito nella regia con Wildlife, dirigendo Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan.

Fra gli interpreti di Cowboys & Aliens, che era tratto da una graphic novel, Dano è noto ai più per film d'autore come Il Petroliere, Little Miss Sunshine, 12 anni schiavo e Youth del nostro Paolo Sorrentino. Sarà dunque interessante osservarlo in qualcosa che, se non si identifica con un popcorn movie, visto che alla regia c'è l'ottimo Matt Reeves, è comunque un prodotto mainstream.

Apparso per la prima volta nel 1948 l'Enigmista è uno dei più acerrimi nemici di Batman e si distingue per la maschera viola e l'abito verde pieno di punti interrogativi. Come spiega il nome, è appassionato di giochi di parole e si diverte a inviare a Batman e alla polizia astuti e spesso oscuri indizi sui suoi crimini. Il personaggio è stato già interpretato da Frank Gorshin nella serie Batman del 1966-1967 e nel film Batman diretto da Leslie H. Martinson. Anche Jim Carrey lo ha avuto in sorte nel Batman Forever di Joel Schumacher. Nella serie Gotham, infine, l'onore è toccato a Cory Michael Smith.

Con un cast composto da Robert Pattinson, Jeffrey Right, Zoë Kravitz e forse Seth Rogen, The Batman invaderà le sale USA il 25 giugno del 2021.