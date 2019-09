The Batman: Jonah Hill e Jeffrey Wright entrano nel cast!

News Cinema

Il primo interpreterà un "villain" ancora non annunciato, l'altro sarà invece il Commissario Gordon.

A quanto pare l’Uomo Pipistrello che avrà il volto di Robert Pattinson ha trovato il suo alleato più forte e un nemico ancora sconosciuto. Jonah Hill e Jeffrey Wright sono infatti in trattative molto avanzate per entrare nel cast di The Batman: il protagonista di Westworld e del prossimo Il cardellino dovrebbe avere la parte del Commissario Gordon, mentre l’attore candidato all’Oscar per Moneyball e The Wolf of Wall Street interpreterà un “villain” ancora non ufficializzato. In passato Hill è stato già accostato al progetto della Warner/DC, e voci mai confermate hanno ventilato l’ipotesi che il ruolo scelto per lui fosse quello del Pinguino. Se tale notizia fosse confermata, il personaggio tornerebbe sul grande schermo dove manca dal 1992, anno del magnifico Batman – Il ritorno di Tim Burton. In quel caso il Pinguino aveva il volto di uno straordinario Danny DeVito.

La pre-produzione di The Batman è ufficialmente cominciata la scorsa estate, mentre non si sa ancora quando inizieranno le riprese. La Warner spera di iniziare a girare il cinecomic entro la fine del 2019, ma l’inizio del 2020 pare un periodo più logico per un progetto di queste dimensioni.

Tra le migliori interpretazioni di Jonah Hill vogliamo ricordare quella scatenata e sottilmente amara di Suxbad, il film che in qualche modo ne ha lanciato la carriera comica, oppure quella più cupa di Trafficanti, diretto da Todd Phillips. Jeffrey Wright invece si è costruito una carriera di comprimario di lusso, partecipando a lungometraggi come Broken Flowers di Jim Jarmusch, Le idi di marzo di George Clooney, Lady in the Water di M. Night Shyamalan.