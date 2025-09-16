TGCom24
The Batman 2, il sequel porterà Bruce Wayne e Batman in una direzione "mai mostrata prima"
The Batman 2
Anno: 2027
The Batman 2
Robert Pattinson
Robert Pattinson
Matt Reeves
Matt Reeves
News Cinema

The Batman 2, il sequel porterà Bruce Wayne e Batman in una direzione "mai mostrata prima"

Maria Castaldo

Matt Reeves ha rivelato che per The Batman 2, Bruce Wayne e l'uomo pipistrello di Gotham imboccheranno una direzione che non è mai stata mostrata prima

The Batman 2, il sequel porterà Bruce Wayne e Batman in una direzione "mai mostrata prima"

Presto The Batman 2, atteso sequel del film del 2022 diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson, arriverà al cinema per regalarci un altro tassello delle avventure dell'uomo pipistrello di Gotham City. La sceneggiatura è oramai pronta e il regista ha promesso che il sequel porterà Batman e Bruce Wayne in una "direzione mai vista prima".

The Batman 2, Matt Reeves promette che per il protagonista del film ci sarà uno sviluppo "mai visto prima"

Fin dal suo esordio nel mondo a fumetti, Batman è stato protagonista di numerose storie, molte delle quali hanno offerto ottimi spunti per essere adattate per il piccolo e grande schermo. Ma sembra che Matt Reeves abbia intenzione di espandere ulteriormente l'orizzonte dell'Elseworld della DC e portare Batman e Bruce Wayne in una direzione mai mostrata prima. Questo è quanto ha dichiarato a The Hollywood Reporter il regista, in occasione della cerimonia di premiazione degli Emmy, dove The Penguin, la serie spin-off incentrata sul villain di Colin Farrell ha riscosso un grande successo, portandosi a casa numerosi premi. Sebbene nel sequel di The Batman non comparirà il personaggio di Sofia Falcone di Cristin Milioti, Matt Reeves ha già in mente altri progetti per espandere ulteriormente l'universo non canonico nato con il film del 2022.

Nel frattempo, il regista ha svelato che è tutto pronto per l'inizio delle riprese, previste per la primavera del 2026, ora che la sceneggiatura è terminata e Robert Pattinson l'ha letta, trovandola entusiasmante. Durante l'intervista Reeves ha affrontato il tema dei lunghi ritardi a cui il sequel è andato incontro: inizialmente il film era previsto per il 2025, ma tra lo sciopero degli sceneggiatori SAG-AFTRA e altri disguidi legati alla produzione, la data di uscita del film è stata rimandata al 2027:

"Ci stiamo preparando. Stiamo nella fase di pre-produzione. Gireremo il film in primavera. Questo è stato un viaggio che ha richiesto più tempo di quanto avrei voluto per molte ragioni, anche personali, ma la più importante è arrivare a un punto in cui sentivo che era la migliore sceneggiatura che potessimo scrivere"

La trama del film è ancora top secret, ma Matt Reeves ha promesso che manterrà il tono da poliziesco del film, oltre a garantire che "per Batman e per Bruce ci saranno cose che non sono mai state fatte prima".

Maria Castaldo
